¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼¡¡¡È¥·¡¼¥º¥óÁÛÄê¡ÉÃæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¡Ö¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡¡¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤ØºÇ½ªÄ´À°
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼¤¬¡¢Á°²ó13Æü¤Î¶µ°é¥ê¡¼¥°¡¦¹ÅçÀï¤«¤éÃæ5Æü¤Ç19Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÂÎÄ´ÌÌ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢Ãæ6ÆüÅÐÈÄ¤â°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥ª¥Õ¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆâÍÆ¤âÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¤É¤³¤ÇÅê¤²¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÅê¤²¤¿¤¤¡×
¡¡º£²ó¤Ï5¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÍ½Äê¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ÐÃæ6Æü¤Ç26Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¿ùËÜ¾¦»öBS¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÃæ6Æü¤Ç³«Ëë2¥«¡¼¥ÉÌÜ¤Î½éÀï¡¢4·î2Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£º£½Õ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëºòµ¨¤Î¿·¿Í²¦¤Ï¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÕ¤±¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥óËÜÈÖ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë