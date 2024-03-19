気象台は、午前4時56分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、阿賀町、湯沢町、津南町、関川村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市などに発表（雪崩注意報）

中越、上越では19日朝まで、下越、佐渡では19日昼前まで、高波に注意してください。下越、中越、上越では、19日までなだれに注意してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長岡市

□なだれ注意報【発表】

19日にかけて警戒





■三条市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■柏崎市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■新発田市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■小千谷市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■加茂市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■十日町市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■村上市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■糸魚川市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■妙高市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■五泉市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■上越市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■魚沼市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■南魚沼市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■胎内市□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■阿賀町□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■湯沢町□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■津南町□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒■関川村□なだれ注意報【発表】19日にかけて警戒