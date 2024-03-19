JO1ÌÚÁ´æÆÌé¡õÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢¹â»³°ì¼Â¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡Ù¤ËÀ¼Í¥»²²Ã
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÌÚÁ´æÆÌé¡Ê23¡Ë¤È¡¢¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢ÇµÌÚºä46°ì´üÀ¸¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹â»³°ì¼Â¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥é¥Ú¥¸¥¦¥à¡Ù¡Ê5·î10ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¿·¤¿¤ÊÍ½¹ðÊÔ¡¢¤Þ¤¿ÌÚÁ´¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦Åì¤æ¤¦¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¹â»³¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎCloverWorks¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤æ¤¦¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ¨¤²¾å¼ê¤Î¼ã·¯¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ËÌ¾ò»þ¹ÔÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿·ëÀî¤¢¤µ¤¤¬Ã´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤æ¤¦¤¬½Ð²ñ¤¦ÅìÀ¾ÆîËÌ¤ÎÃç´Ö¡¢¡ÈÀ¾¡É¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Âç²Ï¤¯¤ë¤ßÌò¤ËÍÓµÜÈÞÆá¡¢¡ÈÆî¡É¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦²ÚÄ»Íö»ÒÌò¤Ë¾åÅÄÎïÆà¡¢¡ÈËÌ¡É¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦µµ°æÈþ²ÅÌò¤ËÁêÀîÍÚ²Ö¤È¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚÁ´¤¬±é¤¸¤ë¹©Æ£¿¿»Ê¤Ï¡¢¤æ¤¦¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢¥«¥á¥é¹¥¤¤ÎÃË»Ò¡£ÌÚÁ´¤Ï¡Ö¿¿»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤Ï(¼«Ê¬¤È)¶á¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÀ¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡¾®Àâ¤âÆÉ¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢ËÍ¤â´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤óÀ§Èó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÆâÂ¼¤¬±é¤¸¤ë°ËÃ°½¨°ì¤Ï¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¤ÎÈþ¾¯½÷¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¡¢³°¹ñ¸ìÄÌÌõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡£¸¶ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â»³¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡¢²ÈÂ²°¦¡¢¶¿ÅÚ°¦¡¢Í§¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¾¯¡¹¤ÎÆÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¾®Àâ¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬¡ÈÇµÌÚºä¡É¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÆâÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¿ë¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¡£º£ÅÙ¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¹â»³°ì¼Â¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¼Ä¸¶Àµ´²¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÏÁ¤À®¹§Æó¡¢µÓËÜ¤Ï³Á¸¶Í¥»Ò¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ê¤ª¡¢²»³Ú¤Ï²£»³¹î¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÆþÁÒ¸ù°ì¡Ë