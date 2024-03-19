ÊÆ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¬¥¶¾ðÀª½ä¤ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¶¨µÄ¤Ø¡¡¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ
Trevor Hunnicutt¡¡Doina Chiacu
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£¸Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¥µ¥ê¥Ð¥óÊÆÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥µ¥ê¥Ð¥ó»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ºÇÆîÉô¥é¥Õ¥¡¤ËÂÐ¤¹¤ëºîÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÌµÀ¯ÉÜ¾õÂÖ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È·Ù¹ð¡£¿ÍÆ»´íµ¡¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÊñ³çÅª¤Ê¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤Ïº£½µ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍè½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¶¨µÄÁ°¤Ë¥é¥Õ¥¡¤ËÂÐ¤¹¤ëºîÀï¤Ï¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥ê¥Ð¥ó»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ËÂÐ¤¹¤ë¼óÈø°ì´Ó¤·¤¿ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ý¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤òÀ©¸Â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥ê¥Ð¥ó»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Þ¥¹´´ÉôÆâ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼£³¤Î¥Þ¥ë¥ï¥ó¡¦¥¤¥Ã¥µ»á¤¬Àè½µ¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥é¥Õ¥¡¤Î¾õ¶·¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤âÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÇÓ½ü¤ä¿Í¼ÁÁ´°÷¤Î²òÊü¡¢¥¬¥¶¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¶¼°Ò¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·è°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÆ»»Ù±ç¤ÎÄó¶¡¤¬È¼¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤¬¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï£²·î£±£µÆü°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÀè½µ¡¢¾å±¡Ì±¼çÅÞ¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¡¼¥Þ¡¼±¡ÆâÁíÌ³¤¬µÄ²ñ±éÀâ¤Ç¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬ÏÂÊ¿¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ»á¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ´¤¯ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£