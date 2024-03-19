¥«¥Ê¥À±ß¤Ï£±£±£°±ßÂæÁ°È¾¡¡¥«¥Ê¥À¤Î½»Âð»Ô¾ì¤ÏÄìÂÇ¤Á¤Î²ÄÇ½À¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï£Æ£Ï£Í£Ã¤Ê¤É½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤ÎÃæ¡¢¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤âÊý¸þ´¶¤Î¤Ê¤¤ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë¥«¥Ê¥À¤Ï£±¡¥£³£µ¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¡¢¥«¥Ê¥À±ß¤Ï£±£±£°±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À±ß¤Ï£²£°£°ÆüÀþ¤Î¾å¤Ç¥µ¥Ý―¥È¤µ¤ì¡¢Äì·ø¤µ¤ò·ø»ý¡£ÌÜÀè¤ÏËÜÆü£±£±£°¡¥£µ£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë£²£±ÆüÀþ¤¬¾åÃÍ¥á¥É¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Î½»Âð»Ô¾ì¤ÏÄìÂÇ¤Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤ÎÃæ¸Å½»Âð²Á³Ê¤Ï¡¢ÈÎÇä·ï¿ô¤Î¸º¾¯¤È¿·µ¬Êª·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤¦»Ô¶·¤Î´Ë¤ß¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£²·î¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£µ¥«·î´Ö¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¥Çー¥¿¤Ï½»Âð»Ô¾ì¤ÎÄìÂÇ¤Á¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼¡¤Î»îÎý¤ÏºÇ¶á¤Î¥«¥Ê¥À¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¾å¾º¤¬¡¢½»Âð»Ô¾ì¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤È³èÆ°¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Í¸ýÁý²Ã¤¬½»Âð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶âÍø¤¬¤¤¤º¤ìÄã²¼¤·»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢½»Âð»Ô¾ì¤ÏµÞ²óÉü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/CAD¡¡1.3545¡¡CAD/JPY¡¡110.09
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¥«¥Ê¥À¤Î½»Âð»Ô¾ì¤ÏÄìÂÇ¤Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤ÎÃæ¸Å½»Âð²Á³Ê¤Ï¡¢ÈÎÇä·ï¿ô¤Î¸º¾¯¤È¿·µ¬Êª·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤¦»Ô¶·¤Î´Ë¤ß¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£²·î¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£µ¥«·î´Ö¤Ï²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Î¥Çー¥¿¤Ï½»Âð»Ô¾ì¤ÎÄìÂÇ¤Á¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼¡¤Î»îÎý¤ÏºÇ¶á¤Î¥«¥Ê¥À¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¾å¾º¤¬¡¢½»Âð»Ô¾ì¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤È³èÆ°¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤«ÈÝ¤«¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Í¸ýÁý²Ã¤¬½»Âð¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶âÍø¤¬¤¤¤º¤ìÄã²¼¤·»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢½»Âð»Ô¾ì¤ÏµÞ²óÉü¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/CAD¡¡1.3545¡¡CAD/JPY¡¡110.09
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ