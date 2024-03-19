£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£°»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£µ£¹¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£±¡¥£¶¡ó¤ÎÂçÉý¹â
NY³ô¼°18Æü¡ÊNY»þ´Ö11:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö00:01¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38874.10¡Ê+159.33¡¡+0.41%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡16230.95¡Ê+257.78¡¡+1.60%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39510¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-10¡¡-0.03%¡Ë
²¤½£³ô¼°18ÆüGMT15:01
±ÑFT100¡¡ 7717.67¡Ê-9.75¡¡-0.13%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 17927.79¡Ê-8.86¡¡-0.05%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8135.34¡Ê-29.01¡¡-0.36%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.736¡Ê+0.009¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.330¡Ê+0.024¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.460¡Ê+0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.319¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.459¡Ê+0.017¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.081¡Ê-0.021¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.573¡Ê+0.029¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.110¡Ê-0.022¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.761¡Ê-0.017¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á81.83¡Ê+0.79¡¡+0.97%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2162.70¡Ê+1.20¡¡+0.06%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á67032.00¡Ê-1239.21¡¡-1.82%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10007207¡Ê-184989¡¡-1.82%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡38874.10¡Ê+159.33¡¡+0.41%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡16230.95¡Ê+257.78¡¡+1.60%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39510¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-10¡¡-0.03%¡Ë
²¤½£³ô¼°18ÆüGMT15:01
±ÑFT100¡¡ 7717.67¡Ê-9.75¡¡-0.13%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 17927.79¡Ê-8.86¡¡-0.05%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8135.34¡Ê-29.01¡¡-0.36%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.736¡Ê+0.009¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.330¡Ê+0.024¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.460¡Ê+0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.319¡Ê+0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.459¡Ê+0.017¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.081¡Ê-0.021¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.573¡Ê+0.029¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.110¡Ê-0.022¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡0.761¡Ê-0.017¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á81.83¡Ê+0.79¡¡+0.97%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2162.70¡Ê+1.20¡¡+0.06%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á67032.00¡Ê-1239.21¡¡-1.82%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á10007207¡Ê-184989¡¡-1.82%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì