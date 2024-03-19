ÌîÅÄ¸µ¼óÁê¡¡À¯ÎÑ¿³¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ïµã¤¯¤¾¡×¡¡´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÆß´¶ÎÏ¡×
ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤Ï18Æü¡¢BS¥Õ¥¸¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Î½°±¡À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ïµã¤¯¤¾¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½°±¡À¯ÎÑ¿³¤Ë¤Ï18Æü¡¢°ÂÇÜÇÉ¤Î»öÌ³ÁíÄ¹¤ò¤Ä¤È¤á¤¿²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê¤¬½ÐÀÊ¡£°ÂÇÜÇÉ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½°±¡¤Ç±öÃ«Î©¸µÊ¸²ÊÁê¡¢À¾Â¼¹¯Ì·ÐºÑ»º¶ÈÁê¡¢¾¾ÌîÇî°ìÁ°´±Ë¼Ä¹´±¡¢»²±¡¤Ç¤ÏÀ¤¹Ì¹°À®Á°»²±¡´´»öÄ¹¤¬À¯ÎÑ¿³¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï°ìÏ¢¤ÎÀ¯ÎÑ¿³¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ï¡Ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡Ë¤ä¤á¤í¤È¸À¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Ã¯¤«¤¬·ÑÂ³¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Öµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤´¶¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁ´¤¯»ÄÇ°¤À¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ïµã¤¯¤¾¤È»×¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´ßÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢¡ØÀ¯¼£²þ³×¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡Ø²Ð¤Î¶Ì¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤à¤Ê¤·¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¹ñÌ±¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£°¦ÁÛ¤¬¿Ô¤¤¿´¶¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤éÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤½¤³¤Ï¡Ø°Û¼¡¸µ¤ÎÆß´¶ÎÏ¡Ù¤È¸À¤¦¤«¡¢¤ï¤ê¤ÈÊ¿µ¤¤À¡£»ä¤¬º£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÀ¯¼£²È¤À¡×¤È´ßÅÄ¼óÁê¤òÉ¾¤·¤¿¡£