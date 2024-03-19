±ÒÆ£ÅÞµª°Ñ°÷Ä¹¼Ç¤¤Ø¡á¼«Ì±Î¢¶â»ö·ï
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î±ÒÆ£Úð°ìÅÞµª°Ñ°÷Ä¹¡Ê»²±¡µÄ°÷¡Ë¤Ï£±£¸Æü¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÈÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ñ°÷Ä¹¤Î¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£
¡¡ÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø¤·¡¢¼«¿È¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡£ÅÞÂ¦¤Ï¶á¤¯¸åÇ¤¤òÁªÇ¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤¬£±£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï»ö·ï¤Î´Ø·¸µÄ°÷¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢ÅÞµª°Ñ°÷²ñ¤¬¤½¤Î¿³ºº¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÞ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÒÆ£»á¤ÏÆó³¬ÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë£¸£°Ëü±ßÊ¬¤ÎÉÔµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢»²±¡À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ç¤â¿³ººÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ç¤¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸íµºÜ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡¡