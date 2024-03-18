

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43770.21 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43510.86 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41560.20 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41301.08 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40595.05 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40511.62 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39910.82 新値三本足陽転値



39740.44 ★日経平均株価18日終値



39722.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39371.75 均衡表転換線(日足)

39350.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38932.71 25日移動平均線

38928.24 6日移動平均線

38339.16 均衡表基準線(日足)

38143.25 ボリンジャー:-1σ(25日)

38079.85 均衡表転換線(週足)

37679.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)

37353.80 ボリンジャー:-2σ(25日)

37140.17 13週移動平均線

36564.34 ボリンジャー:-3σ(25日)

35916.15 75日移動平均線

35584.81 均衡表雲上限(日足)

35479.89 均衡表基準線(週足)

34930.16 ボリンジャー:-1σ(13週)

34763.43 26週移動平均線

34594.95 均衡表雲下限(日足)

33696.49 200日移動平均線

32720.14 ボリンジャー:-2σ(13週)

31847.62 ボリンジャー:-1σ(26週)

31527.53 均衡表雲上限(週足)

30510.13 ボリンジャー:-3σ(13週)

29697.43 均衡表雲下限(週足)

28931.82 ボリンジャー:-2σ(26週)

26016.01 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 36.98(前日21.16)

ST.Slow(9日) 26.88(前日21.22)



ST.Fast(13週) 86.14(前日88.90)

ST.Slow(13週) 90.33(前日94.15)



［2024年3月18日］



株探ニュース

