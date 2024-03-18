　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43770.21　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43510.86　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41560.20　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41301.08　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40595.05　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40511.62　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.82　　新値三本足陽転値

39740.44　　★日経平均株価18日終値

39722.16　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39371.75　　均衡表転換線(日足)
39350.19　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38932.71　　25日移動平均線
38928.24　　6日移動平均線
38339.16　　均衡表基準線(日足)
38143.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38079.85　　均衡表転換線(週足)
37679.24　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
37353.80　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37140.17　　13週移動平均線
36564.34　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35916.15　　75日移動平均線
35584.81　　均衡表雲上限(日足)
35479.89　　均衡表基準線(週足)
34930.16　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34763.43　　26週移動平均線
34594.95　　均衡表雲下限(日足)
33696.49　　200日移動平均線
32720.14　　ボリンジャー:-2σ(13週)
31847.62　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31527.53　　均衡表雲上限(週足)
30510.13　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29697.43　　均衡表雲下限(週足)
28931.82　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26016.01　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　36.98(前日21.16)
ST.Slow(9日)　　26.88(前日21.22)

ST.Fast(13週)　 86.14(前日88.90)
ST.Slow(13週)　 90.33(前日94.15)

［2024年3月18日］

株探ニュース