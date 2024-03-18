【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43770.21 ボリンジャー:＋3σ(13週)
43510.86 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41560.20 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41301.08 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40595.05 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40511.62 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.82 新値三本足陽転値
39740.44 ★日経平均株価18日終値
39722.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39371.75 均衡表転換線(日足)
39350.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38932.71 25日移動平均線
38928.24 6日移動平均線
38339.16 均衡表基準線(日足)
38143.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
38079.85 均衡表転換線(週足)
37679.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)
37353.80 ボリンジャー:-2σ(25日)
37140.17 13週移動平均線
36564.34 ボリンジャー:-3σ(25日)
35916.15 75日移動平均線
35584.81 均衡表雲上限(日足)
35479.89 均衡表基準線(週足)
34930.16 ボリンジャー:-1σ(13週)
34763.43 26週移動平均線
34594.95 均衡表雲下限(日足)
33696.49 200日移動平均線
32720.14 ボリンジャー:-2σ(13週)
31847.62 ボリンジャー:-1σ(26週)
31527.53 均衡表雲上限(週足)
30510.13 ボリンジャー:-3σ(13週)
29697.43 均衡表雲下限(週足)
28931.82 ボリンジャー:-2σ(26週)
26016.01 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 36.98(前日21.16)
ST.Slow(9日) 26.88(前日21.22)
ST.Fast(13週) 86.14(前日88.90)
ST.Slow(13週) 90.33(前日94.15)
［2024年3月18日］
株探ニュース