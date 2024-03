■「時代に残るような曲を作りたい。見たことない景色を見に行きたい。野望はまだまだここからです」(リアクション ザ ブッタ・佐々木直人)

リアクション ザ ブッタが、3月17日に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催した『リアクション ザ ブッタ ONEMAN TOUR 2024 FINAL “Give me more distortion”』にて、キャリア初となるベストアルバム『REACTION THE BEST』を、ソニー・ミュージックレーベルズ内SACRA MUSICからメジャーリリースすることを発表した。



この日の公演は、2月から開催していた東名阪ワンマンツアーの最終公演で、自身最大キャパとなったファンを前に、TikTokを中心に“共感できる恋愛ソング”として話題となった「ドラマのあとで」を皮切りに、TBSドラマストリーム『村井の恋』エンディングテーマ「虹を呼ぶ」、テレビ埼玉のサッカー番組『REDS TV GGR』・『浦和レッズスーパーマッチ』のエンディングテーマとして書き下ろされた「Voyager」など代表曲を惜しみなく披露。会場から沸き起こったアンコールのなか、待望のメジャーリリースを自身の口から直接ファンに告げ、歓声と共に惜しみない拍手が送られた。



『REACTION THE BEST』には「ドラマのあとで」をリアレンジ・再録した「ドラマのあとで-retake」をはじめ、新曲を含む全13曲を収録。さらにCDパッケージにはBonus Track「ヤミクモ(2024.03.17@SHIBUYA CLUB QUATTRO)」を限定収録。収録楽曲は3月18日以降、毎日各SNSで解禁される。



また、『REACTION THE BEST』を引っ提げて、6月からは初の全国5大都市+地元・埼玉のワンマンツアー「BEST ALBUM『REACTION THE BEST』RELEASE ONE MAN TOUR “FROM NOW ON”」の開催も決定。3月17日21時よりオフィシャルファンコミュニティ「リア友の会」にてチケット最速抽選先行受付がスタートしている。



■リアクション ザ ブッタ・佐々木直人(Vo/Ba)

メジャーリリース、素直にとっても嬉しくて最高の気持ちです。

応援してくれるファンの皆んなに喜んで貰えること、何より幸せです。

そして、それと同じくらいSACRA MUSICの方々に出逢えたのを本当に嬉しく思います。

今まで幾度となく出逢いと別れを繰り返してきましたが、この方々は本当にリアクション ザ ブッタの曲を好きで信じてくれている! と確信したし、一緒に進んでこの力を何倍にも広げていけると心から思えました。

時代に残るような曲を作りたい。見たことない景色を見に行きたい。野望はまだまだここからです。

気合い十分頑張っていきます!



■リアクション ザ ブッタ・木田健太郎(Gu/Cho)

高校生でこのバンドを結成して、そこから早17年が立ちました。

始めた当初は、本来はもっと早く売れて、メジャーと契約して、大きなステージに立っている姿を想像していました。

ここまで正直とても長かったです。ここが夢の途中ではなく、もう夢は終わってしまう終盤なんじゃないかと思うことが何度も何度もありました。

それでも諦めずに続けてきて、今回メジャーリリースが決まり、まだ夢は終わりじゃないと強く思えました。

そんな僕らの17年を詰めた『REACTION THE BEST』、どうかたくさんの人に届きますように。

そしてファンのみなさん、これからもどうかよろしくお願いします!



■リアクション ザ ブッタ・大野宏二朗(Dr)

5月29日、ソニー・ミュージックレーベルズ内のSACRA MUSICからベストアルバムをリリースすることになりました。

バンドを長く続けて来た中でたくさんの出会いがありました。

そして今回バンド史上初のベストアルバムを持って、バンドをまだまだ続けていけるチャンス、そして更にたくさんの人と出会えるチャンスをいただけたのをとても嬉しく思います。

これまでに出会ってくれた皆様と、これから新しく出会う皆様と、これからも一緒に歩み続けていければ嬉しいです。

改めて5月29日発売『REACTION THE BEST』よろしくお願い致します。



リリース情報

2024.05.29 ON SALE

ALBUM『REACTION THE BEST』



リアクション ザ ブッタ OFFICIAL SITE

https://rtb-music.com