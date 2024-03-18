【香港】

雇用統計（2月）17:30

予想 N/A 前回 2.9%（失業率)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者物価指数（確報）（2月）19:00

予想 2.6% 前回 2.6%（前年比)

予想 3.1% 前回 3.1%（コア・前年比)



ユーロ圏貿易収支（1月）19:00

予想 N/A 前回 168.0億ユーロ（季調前)

予想 N/A 前回 130.0億ユーロ（季調済)



【カナダ】

鉱工業製品価格（2月）21:30

予想 0.1% 前回 -0.1%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 0.7% 前回 1.2%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

NAHB住宅市場指数（3月）23:00

予想 48.0 前回 48.0 （NAHB住宅市場指数)



※予定は変更されることがあります。

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