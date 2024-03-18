【香港】
雇用統計（2月）17:30　
予想　N/A　前回　2.9%（失業率)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（確報）（2月）19:00
予想　2.6%　前回　2.6%（前年比)　
予想　3.1%　前回　3.1%（コア・前年比)

ユーロ圏貿易収支（1月）19:00
予想　N/A　前回　168.0億ユーロ（季調前)
予想　N/A　前回　130.0億ユーロ（季調済)

【カナダ】
鉱工業製品価格（2月）21:30
予想　0.1%　前回　-0.1%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　0.7%　前回　1.2%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想　48.0 　前回　48.0 （NAHB住宅市場指数)

※予定は変更されることがあります。