明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会，２０日まで）
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>
出所：MINKABU PRESS
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会，２０日まで）
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>
出所：MINKABU PRESS