明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会，２０日まで）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：サツドラＨＤ<3544>



出所：MINKABU PRESS