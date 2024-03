亡くなった夫から株を相続したある女性が、アメリカ・ニューヨーク州の医科大学の医学生のために多額の寄付をすることを発表。学生たちからは歓喜の声が上がり、全米の注目を集めた。

2022年に夫を亡くした、アルバート・アインシュタイン医科大学小児科の名誉教授で同校の理事長を務めるルース・ゴッテスマン氏。

<Insider>が報じたところによると、ルースさんの配偶者は「正しいと思うことに使って」というメッセージとともにルースさんにバークシャー・ハサウェイ株を遺したと<The New York Times>に対し語ったそう。

そしてその株価は、なんと10億ドル(約1,500億円)相当に。

当初ルースさんはこの遺産をどう使うべきか迷っていたものの、子どもたちから「あまり時間をかけない方がいい」と助言され、ニューヨーク市で最も貧しい地区であるブロンクス区の医大に全額寄付することを決意したそう。

<The New York Times>によると同校の1年間の授業料は5万9000ドル(約880万円)以上で、卒業生の多くは卒業の時点で、学生ローンで20万ドル(約2,980万円)以上の借金を背負うことになる現状があるという。

同校の講堂で学生たちに向けてルース氏が授業料を永久的に無料にすることを発表すると、学生たちからは歓喜の声が上がった。

We are profoundly grateful that Dr. Ruth Gottesman, Professor Emerita of Pediatrics at @EinsteinMed, has made a transformational gift to #MontefioreEinstein-the largest to any medical school in the country-that ensures no student has to pay tuition again. https://t.co/XOy9HZLbfD pic.twitter.com/1ijv02jHFk