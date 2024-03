DIAURAとΛrlequiΩが2023年末に開催した生配信ライブ<DIAURA×ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.」>が、未公開のSpecial Movieを加えて4月21日にDVD化リリースされることが発表となった。Special Movieには、MCおよび生配信では放送されなかった両バンドの楽曲が1曲ずつ追加収録される。また、4月18日から29日の期間中、ラフォーレ原宿とのコラボイベントとして開催される<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜Side Black〜」より、DVDリリース当日の4月21日には合同INSTORE EVENTがPOPUP STOREで実施されることも決定した。

■LIVE DVD『DIAURA×ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.」』

2024年4月21日リリース

※DIAURAまたはΛrlequiΩの通販

※<DIAURA×ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.」>ツアー会場限定販売

【DVD】TIMC-001A \8,800 (tax in)

※DVD+ブックレット 24P付

▼収録内容

1.OP

2.ダメ人間 / ΛrlequiΩ

3.MASTER / DIAURA

4.手放して掴む零 / ΛrlequiΩ

5.愚踊 / DIAURA

6.世界の終わりと夜明け前 / ΛrlequiΩ

7.ANTISM / DIAURA

8.ED

●Special Movie

-MC-

1.Hello / ΛrlequiΩ

2.STARRY INFERNO / DIAURA

■合同INSTORE EVENT

日程:4月21日(日) THIS IS MY CULT. POPUP STORE

場所:ラフォーレ原宿 5F MAKE THE STAGE

▼時間

11:30〜12:30 達也 × 奈緒

13:00〜14:00 翔也 × 祥平

14:30〜16:00 佳衣 × 暁

16:30〜18:00 yo-ka × 來堵

▼内容

・DVD手渡し

・ジャケットサイン

参加特典:限定コメント動画(QRコードにてお渡し)

各時間帯のメンバー2名合同限定コメント動画をプレゼント

▼イベント対象予約期間

3月18日(月)20:00〜3月31日(日)20:59

※4月21日(日) RELEASE 『DIAURA×ΛrlequiΩ 「THIS IS MY CULT.」』をDIAURAまたはΛrlequiΩの通販で対象期間内にご予約の方に、DVD1枚につき参加券1枚をお送りいたします。なお、商品はイベント当日に手渡しとなりますのであらかじめご了承ください。

▼販売サイト

DIAURA:https://diaura.cart.fc2.com

ΛrlequiΩ:https://animalimited.official.ec

※ΛrlequiΩは通常の通販サイトとは異なりますのでご注意ください。

※詳細はDIAURAまたはΛrlequiΩのオフィシャルサイトをご確認ください。

■<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜Side Black〜」>

実施期間:4月18日(木)〜4月29日(月祝)

実施時間:11:00〜20:00

※ラフォーレ原宿の営業時間に準拠します

場所:ラフォーレ原宿

東京都渋谷区神宮前1-11-6

https://www.laforet.ne.jp/



【イベント内容】

・ショップコラボ

・POPUP STORE:5F MAKE THE STAGE

・限定イベント:4月21日(日)、POPUPにて合同インストアイベント開催。対象商品や詳細は後日改めて

・限定ライブ:4月29日(月祝)、ラフォーレミュージアム原宿(6F)にて<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜黒服限定 愚民 VS ダメ人間〜」>開催



▼<DIAURA × ΛrlequiΩ「THIS IS MY CULT.〜黒服限定 愚民 VS ダメ人間〜」>

4月29日(月祝) ラフォーレミュージアム原宿

open16:00 / start16:30

出演:DIAURA / ΛrlequiΩ

ドレスコード:黒服

▼チケット

・前売 \6,000 (税込)

・当日 \6,500 (税込)

一般発売:3月30日(土)10:00〜

【イープラスプレオーダー先行】

受付期間:3月8日(金)12:00〜3月20日(水祝)23:59

https://eplus.jp/diauraxarlequin/

(問)info@arlequin-anima.com



■ツーマンツアー<DIAURA × ΛrlequiΩ 「THIS IS MY CULT.」>

▼2024年

4月24日(水) 東京・Spotify O-WEST

4月29日(月/祝) XXXXXXXX

5月03日(金/祝) 青森・青森Quarter

5月05日(日/祝) 北海道・札幌SPiCE

5月06日(月/祝) 北海道・札幌SPiCE

5月11日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan

5月12日(日) 宮城・仙台MACANA

5月14日(火) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2

5月17日(金) 千葉・柏PALOOZA

5月22日(水) 埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3

5月25日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

5月26日(日) 福岡・福岡DRUM Be-1

5月29日(水) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

6月01日(土) 大阪・OSAKA MUSE

6月02日(日) 大阪・OSAKA MUSE

6月08日(土) 愛知・名古屋Electric Lady Land

6月09日(日) 愛知・名古屋Electric Lady Land

6月15日(土) 東京・新宿BLAZE

6月16日(日) 東京・新宿BLAZE

・土日祝:open17:00 / start17:30

・平日:open18:00 / start18:30

▼チケット

・前売\6,000 (税込/D別)

・当日\6,500 (税込/D別)

一般発売:2月4日(日)10:00〜

https://eplus.jp/diauraxarlequin/

※ラフォーレミュージアム原宿公演のみ開場/開演、チケット販売時期等が異なります。

(問)NEXTROAD 03-5114-7444



DIAURA × ΛrlequiΩは<THIS IS MY CULT.>と題したツーマンツアーを4月24日の東京・渋谷Spotify O-WESTからスタートさせる。