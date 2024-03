クラシック音楽とエレクトロニックミュージックの驚くべきコラボレーションが実現した。2000年に世界三大歌劇場であるウィーン国立歌劇場でデビュー、その後日本ではNHK大河ドラマ「新撰組!」のメインテーマの歌唱と2度の紅白歌合戦への出場などでも知られるトップテノール歌手、ジョン・健・ヌッツォと、インディペンデントな立場で独自の音楽を追求し続け、”MUTEK.JP””SXSW”など国内外フェスや芸術祭で活躍するHAIOKA。両者が交わり、5月下旬にアルバムをリリースすることを発表した。HAIOKAのBandcampでは収録曲の先行試聴と予約販売がスタートしており、ドイツ・ベルリンのレーベル”Emerald&Doreen”からのリリースとなる。

『East Wind』



2024年5月24日デジタルリリースEmerald & Doreen Records全9曲収録■Tracklists1.Fire In Rain2.Neon Lights3.Yozora Ni Ochiru4.East Wind5.My Screaming6.Itsu No Mani7.Drifted Away8.Flags9.Blowin' In The Wind Of Love Again