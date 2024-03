元カノとの感情的な“神経戦”まで…熱愛認定過程で非難殺到した女優ハン・ソヒ、法的対応を予告

女優のハン・ソヒが年上俳優リュ・ジュンヨルとの熱愛を認めて“乗り換え恋愛”疑惑に包まれたなかで、悪質コメントに対する法的対応を予告した。

【写真】「頭が沸騰した女」ハン・ソヒ、最悪のイメージダウン

3月18日、ハン・ソヒの所属事務所9atoエンターテインメントが「ハン・ソヒは俳優という職業を持っているので大衆の関心はありがたいことだと考え、多くの方々が送ってくれる愛と応援に応えようと努力してきた」とし、「だが俳優である以前に一人の人間として、無分別に作成されている推測性掲示文と悪意のあるコメントに、心的にとても大変な時間を送っている」と伝えた。

続けて「当社は悪性内容の軽重を離れ、アーティストの名誉を失墜させて傷つけるすべての行為に対して、作成者や流布者に強硬に対応することをお知らせする」と強調した。

先立って3月15日、ハン・ソヒとリュ・ジュンヨルのハワイ旅行目撃談が広がり、2人の熱愛説が浮上した。両者は「ハワイにいるのは事実だが、私生活」と慎重な立場を伝えた。

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ(左)とリュ・ジュンヨル

しかしリュ・ジュンヨルの元恋人であるGirl's Day出身のヘリが、インスタグラムストーリーに「おもしろいね」という意味深長なコメントを載せ、“乗り換え恋愛”疑惑が広がった。その後、ハン・ソヒ本人も「私もおもしろい」と書いて、ヘリを狙い撃ちしたが、一部から議論に対応するハン・ソヒの態度があまりに軽率だと批判を浴びた。

そうしてハン・ソヒが自身のブログを通じて熱愛が事実であることを公式化したが、彼女に対する非難の声は広がる一方だった。

最終的に所属事務所は、悪質コメントに対する法的対応方針を明らかにし、「当社と俳優は熱愛発表過程において多くの方々に心配をかけた点をもう一度振り返って深く反省し、所属俳優が正しい方向に進むことができるよう綿密に調べ、アーティスト保護に最善の努力を尽くす」と付け加えた。

なおリュ・ジュンヨルは、所属事務所を通じて「今年初めからハン・ソヒと良い心を確認して会っている」と発表して熱愛を認めた。ハン・ソヒは現在、自身のブログを非公開に変更した状態だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。