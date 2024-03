■「日本公演ならではの特別なステージを準備していきますので、楽しみにしていてくださいね!」(ENHYPEN)

ENHYPENのワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN JAPAN』が決定した。



日本公演は、6月11日から埼玉・福岡・広島・愛知・宮城の全5都市11公演を巡る自身最多公演数となる。埼玉・福岡・広島・宮城での単独公演の開催は初。



ENHYPENは2023年7月から2024年2月まで、2回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE’』で韓国、日本、アメリカ、アジアなど13都市21回公演を開催し、計32万7,000人以上を動員。日本公演ではデビュー後初となるドームツアーを開催し、K-POPボーイグループの中でデビューから史上最速で東京ドーム公演を実現するなど、ファンと特別な思い出を作った。



そんな『FATE』の全世界での熱い人気を受け、2月23日~25日に韓国・ソウルで幕を開けたワールドツアー『FATE PLUS』は、4月~5月にアメリカ5都市を巡り、6月から8月にかけて日本公演でも熱狂の渦を巻き起こすこと必至だ。



■ENHYPEN コメント

今回、たくさんの場所でENGENE(ENHYPENのファンダム名)の皆さんとお会いできることになって、本当に嬉しいです。各地域でどんな思い出ができるのか、今からとてもわくわくしています!

「FATE PLUS」日本公演ならではの特別なステージを準備していきますので、楽しみにしていてくださいね!



ライブ情報

『ENHYPEN WORLD TOUR ‘FATE PLUS’ IN JAPAN』

06/11(火)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

06/12(水)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

06/13(木)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

06/19(水)福岡・マリンメッセ福岡A館

06/20(木)福岡・マリンメッセ福岡A館

06/26(水)広島・広島グリーンアリーナ

06/27(木)広島・広島グリーンアリーナ

08/24(土)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

08/25(日)愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

08/31(土)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

09/01(日)宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ



