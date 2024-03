櫻坂46の齋藤冬優花と山崎天(「崎」は、たつさきが正式表記)が、TWICEの楽曲「LOOK AT ME」を踊る動画がグループの公式TikTokにて公開された。現在、櫻坂46は全国ツアー『櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-』の真っ最中。齋藤と山崎は、それぞれ黒と白のツアーTシャツを着て、TWICEの「LOOK AT ME」をノリノリで踊っている。齋藤は頭にタコを乗せ、山崎は“なんでやねん”と書かれたパーティーグッズのサングラスを頭に乗せたキュートな姿にも注目だ。コメント欄には、ファンからの「ふーちゃんビジュが大爆発してる! 可愛すぎる天ちゃん天使!」「ノリノリJK天ちゃんとちょっと恥ずかしそうなふーちゃん、どっちも好き」「ふーちゃんの前髪あり可愛すぎる」「天ちゃんえぐ可愛い!!」「TWICE×櫻坂は嬉しすぎる」「この2人でTWICEの曲やってるの嬉しい!可愛すぎる!!」といった声が寄せられている。リリース情報2024.02.21 ON SALESINGLE「何歳の頃に戻りたいのか?」