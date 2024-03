長崎・ハウステンボスでは、季節の花が咲き誇る「花の街」を舞台に、日本最大のミッフィーイベント「花の街 ミッフィーセレブレーション」を開催中!

「ミッフィー」のお友達「メラニー」が初登場するミッフィーセレブレーションパレードや、フォトスポット、グッズ、メニューなど「ミッフィー」と「メラニー」のかわいい世界が広がるイベントです☆

今回は、洋食レストラン「とっとっと」で提供されているミッフィーのトルコライスを紹介します。

ハウステンボス/とっとっと「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」ミッフィーのトルコライス

価格2100円

提供期間:2024年3月15日(金)〜6月30日(日)

提供店舗:ハウステンボス/タワーシティ1階

2023年初夏に初開催された「花の街 ミッフィーセレブレーション」

「ミッフィー」の世界観を満喫できるイベントとして、人気を博しました。

2024年は期間も拡大し、さらにパワーアップして「ミッフィー」のかわいい世界が繰り広げられます。

ハウステンボス内のレストランでも「ミッフィー」をテーマにしたメニューが盛りだくさん!

長崎生まれのトルコライスやチーズたっぷりの焼きカレー、ハッシュドビーフのドリアなど、どこか懐かしい味わいのメニューが並ぶ洋食店「とっとっと」では、「ミッフィー」がテーマのトルコライスを提供。

「ミッフィー」シェイプのごはんと

「ミッフィー」と「ボリス」のチーズがのったハンバーグ、

有頭海老フライ、唐揚げ、懐かしい味わいのナポリタン

サラダがつまった、ボリューム満点で子どもから大人まで楽しめるワンプレートメニュー。

さらに「ミッフィー」デザインのカップに入ったコーンスープもついてきます。

とっとっとの名物料理であるトルコライスがかわいく楽しめるイベント期間限定メニュー☆

ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」は6月30日までの開催です。

