長崎・ハウステンボスでは、季節の花が咲き誇る「花の街」を舞台に、日本最大のミッフィーイベント「花の街 ミッフィーセレブレーション」を開催中!

「ミッフィー」のお友達「メラニー」が初登場するミッフィーセレブレーションパレードや、フォトスポット、グッズ、メニューなど「ミッフィー」と「メラニー」のかわいい世界が広がるイベントです。

今回はイベントの目玉となるパレード『ミッフィーセレブレーションパレード』を紹介します。

ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」ミッフィーセレブレーションパレード

公演期間:2024年3月15日(金)〜6月30日(日)

公演場所:アトラクションタウン〜アムステルダムシティ

2023年初夏に初開催された「花の街 ミッフィーセレブレーション」は、「ミッフィー」の世界観を満喫できるイベントとして、人気を博しました。

2024年は期間も拡大し、さらにパワーアップして「ミッフィー」のかわいい世界をお届け!

「ミッフィー」のお友達の「メラニー」も本イベントに初登場。

イベントの目玉となる『ミッフィーセレブレーションパレード』にも登場します。

「ミッフィー」の大切なお友達「メラニー」

「メラニー」は、2023年12月にハウステンボスに登場し、1ヶ月限定でショーやグリーティングが開催されました。

2024年の春は、季節の花々に彩られた特別なフロートに乗って、場内を華やかにパレードします。

ミッフィーセレブレーションパレードは、他にもハウステンボスならではのお花で飾りつけられたフロートや

ゲストもパレードに参加できるトレインも運行。

事前にWebから抽選で乗車可能となります。

場内に響く音楽も、目の前に広がる光景も「ミッフィー」尽くしのスペシャルイベント。

ハウステンボス「花の街 ミッフィーセレブレーション2024」は2024年6月30日まで開催中です。

