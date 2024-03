サーティワンが販売する、小学生までのお子さん限定の「サーティワン パスポート」がリニューアル!

好評の「来店アイスクリームポイントシール」や「誕生月のプレゼント」はそのまま、ARコンテンツ「ゆめのアイスクリーム」が加わった2024年版「サーティワン パスポート」が2024年3月20日(水)より提供されます☆

サーティワン「サーティワン パスポート」

配付開始日:2024年3月20日(水)

対象:小学生までのお子さん

実施店舗:全国のサーティワン アイスクリーム(一部を除く)

小学生までのお子さんを対象にした、2024年度版「サーティワン パスポート」がスタート!

親子でサーティワンをもっと楽しんで欲しい!という思いから2023年4月よりスタートした「サーティワン パスポート」が、デザインを一新して2024年も登場します。

来店・購入時に小学生までのお子さん1人につき1冊がプレゼントされます☆

2023年のスタートから多くのお子さんが楽しんだ「来店アイスクリームポイントシール」やお誕生月にプレゼントが貰えるなど、引き続き楽しい内容が満載です。

さらに、今回から有効期限が長くなって使いやすくなり、新ARコンテンツ「ゆめのオリジナルアイスクリーム」が追加されたりと、今まで以上にサーティワンを楽しめる内容になっています☆

リニューアルのポイント

有効期限が2年に

2023年度までの「サーティワン パスポート」は有効期限が1年間でしたが、2024年度版パスポートでは有効期限が2年間の、2026年3月までになりました!

お子さんがより長く大切に使えるように、また、自分のペースでシールをためられるようになり、使いやすくなりました。

ARコンテンツが新登場

自分だけの考えた「ゆめのオリジナルアイスクリーム」が飛び出す、ARコンテンツが新登場!

2023年度のパスポートで沢山のお子さんが楽しんだ写真募集キャンペーンで、2万件以上の応募があった人気コンテンツ「ゆめのオリジナルアイスクリーム」がパワーアップします。

考えたアイスクリームをスマートフォンで撮影すると、手のひらの上にARになったアイスクリームが表示されます☆

※画像はイメージです。また、一部の機種ではARに対応していない場合があります

2024年度版「サーティワン パスポート」誌面紹介

(1)ポイントをためるとプレゼントがもらえる!

注文時にパスポートを見せると、かわいいサーティワンのフレーバーデザインの「来店アイスクリームポイントシール」がもらえます。

3ポイントごとに、トッピング(ホイップクリーム&カラースプレー)か新デザインが登場したアイスクリームシール1シートをプレゼント!

さらに、お誕生月には、うれしいプレゼントももらえます☆

(2)フレーバーアルバムが作れる!

食べたフレーバーを塗り絵で記録して、自分オリジナルのフレーバーアルバムが作れます。

マスが2023年度版より3コ分増えて、長く使えるようになりました!

色々なフレーバーを食べて、お気に入りを見つけられます。

(3)サーティワンの秘密がわかる!

サーティワンの秘密もすべてリニューアル!

前回の「サーティワンの秘密」を楽しんだ方も、新しい秘密の情報を知ることができます☆

(4)オリジナルアイスクリームを考えよう!

自分だけの夢のオリジナルアイスクリームを考えるページも登場!

今回からはさらにARコンテンツも新しく加わって、パワーアップしました。

また、「ゆめのオリジナルアイスクリーム」募集キャンペーンを今回も2024年8月に開催予定です。

親子でサーティワンに通いたくなる、お子さん限定の楽しいパスポート!

小学生までのお子さん限定の「サーティワン パスポート」は、全国のサーティワン アイスクリームにて、2024年3月20日(水)から配布開始です。

