3月16日(土)、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナにて、SEKAI NO OWARIのアリーナツアー『SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」』が開幕した。

3月13日(水)に通算7枚目となるオリジナルアルバム『Nautilus』をリリース。そんな中スタートした『SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」』は、SEKAI NO OWARI史上最大規模となる全国15会場・33公演をまわる予定だ。

『SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」』宮城公演 Photo by Yoshiharu Ota

今回のツアーで、SEKAI NO OWARIは2時間を超えるライブを披露。会場に詰めかけた満員の来場者は、入場した瞬間からSEKAI NO OWARIのエンターテインメントの渦に飲み込まれ「これぞSEKAI NO OWARI」とよべる、随所にこだわり満載のライブ演出が繰り広げられた。

『SEKAI NO OWARI ARENA TOUR 2024「深海」』宮城公演 Photo by Yoshiharu Ota

この後、SEKAI NO OWARIは宮城公演での初日・二日目を皮切りに、半年間をかけて全国15会場を回る。チケットなどの詳細は、ツアー特設サイトを確認しよう。