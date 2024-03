「カフェ・ド・クリエ」に、ひとつひとつ毎日丁寧に手づくりしているフレッシュサンドイッチに、新しいメニューが仲間入り!

2024年3月21日(木)から、「旨辛タンドリーチキンサンド」と「バナナホイップサンド」の2品が販売されます。

また同日より、新定番スイーツメニュー「ニューヨークチーズケーキ」も登場します☆

カフェ・ド・クリエ「フレッシュサンドイッチ/スイーツ」新メニュー

発売日:2024年3月21日(木)

取扱店舗:全国の「カフェ・ド・クリエ」

全国に約200店舗を展開するセルフサービス型ショップ「カフェ・ド・クリエ」では、バラエティ豊富な季節のドリンクや食事が楽しめます。

そんな「カフェ・ド・クリエ」のフレッシュサンドイッチは、「毎日つくりたての美味しさをお届けしたい」という想いから、店内でカットしたふんわり食パンにこだわりの具材を挟み、ひとつひとつ丁寧に手づくりされています。

今回はフレッシュサンドイッチメニューに、「旨辛タンドリーチキンサンド」「バナナホイップサンド」の2品が新しい味わいとして登場!

また、スイーツの定番メニューとして「ニューヨークチーズケーキ」も仲間入りします☆

旨辛タンドリーチキンサンド

価格:280円

15種類のスパイスを効かせて、しっとりと焼き上げたタンドリーチキンに、フレッシュなトマトやレタスを合わせた「旨辛タンドリーチキンサンド」

マヨネーズを合わせることでスパイシーさとまろやかな味わいを楽しめるよう仕上げられています。

バナナホイップサンド

価格:280円

「バナナホイップサンド」は、優しい甘さのホイップとバナナを合わせたシンプルなスイーツ系サンド。

見た目にもインパクトのあるホイップ好きな方には満足度の高い1品です。

ニューヨークチーズケーキ

価格:460円

北海道産のクリームチーズを使用し、じっくりと焼き上げた濃厚でクリーミーなベイクドチーズケーキです。

「カフェ・ド・クリエ」のブレンドコーヒーとの相性も楽しめます☆

満足度の高いサンドイッチと、コーヒーとの相性抜群なチーズケーキが新たに仲間入り!

「カフェ・ド・クリエ」のフレッシュサンドイッチメニュー「旨辛タンドリーチキンサンド」「バナナホイップサンド」と、スイーツメニュー「ニューヨークチーズケーキ」は、2024年3月21日(木)より発売です。

※一部店舗にて価格が異なる場合があります

