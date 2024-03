ボン・ジョヴィのフロントマン、ジョン・ボン・ジョヴィは、2022年に声帯の手術を受けた際、ブルース・スプリングスティーンに助けられたという。術後、病院への送り迎えはスプリングスティーンが引き受けてくれたそうだ。ジョンは、『Ultimate Classic Rock』のインタビューで、「ブルースは2〜3週間おきに僕を迎えに来てくれた」と明かした。「100マイル(約160キロ)のドライブだ。僕はあまり喋ることはできなかったけどね。“君のために僕はここにいる”って表明だよ。“一緒に乗り越えよう”っていう」

