シナモロールとポチャッコが泡洗顔とコラボ。オリジナルデザインがキュートです。

マンダムは、2024年3月18日から、洗顔料「ビフェスタ 泡洗顔シリーズ」の一部を、人気キャラクター"ポチャッコ"と"シナモロール"とコラボしたオリジナルデザインで新発売します。

コラボ対象となるのは「ディープクリア」と「ブライトアップ」。中味容量を20%増量して、全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他で販売されます。

ちょこんと乗せた顔がかわいい

ポチャッコが、泡を顔にちょこんと乗せながら、顔をのぞかせる可愛いオリジナルデザインです。炭とクレイを配合した、毛穴ケア・皮脂クリア効果にこだわった泡洗顔で、ビフェスタ泡洗顔シリーズで最も高い洗浄力で、サッパリと洗い上げます。

シナモロールが、泡を顔にちょこんと乗せながら、顔をのぞかせる可愛いオリジナルデザインです。古い角質を落とし、くすみのないツルツル肌へ導く洗顔料です。乳酸と吸着性ヒアルロン酸を配合し、肌にうるおいを残して洗い上げます。

