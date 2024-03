■大泉洋『CDTVライブ!ライブ!』2時間SPで、GLAY・TAKUROが楽曲提供した新曲「ふわり」を披露!大泉 洋のベストアルバム『YO OIZUMI ALL TIME BEST』のリリースに先駆けて、アルバムのティザー映像がCREATIVE OFFICE CUE公式YouTubeチャンネル、A-Sketch公式X(旧Twitter)にて公開された。2023年、大晦日の『第74回NHK紅白歌合戦』でも披露された玉置浩二プロデュース楽曲「あの空に立つ塔のように」、GLAYのTAKUROが楽曲提供をした「ふわり」、数々の大泉楽曲を手掛けてきたター・ナー・カー(田中一志)とシモシモ(下川佳代)による書き下ろし楽曲に大泉が作詞をした新曲「コラーゲン。」の武道館公演映像がミックスされたスペシャルなティザー映像となっている。なお、大泉洋は、3月18日19時よりTBS系で放送される『CDTVライブ!ライブ!』2時間スペシャルにて、新曲「ふわり」をパフォーマンスする予定だ。『YO OIZUMI ALL TIME BEST』の発売を記念して、HMV札幌ステラプレイス、HMV&BOOKS SHIBUYAにてパネル展の開催も決定。こちらでは大泉 洋オフィシャルグッズの販売も行われる予定となっており、3月19日~31日までの期間限定の開催となっている。パネル展の詳細はこちらhttps://www.hmv.co.jp/news/article/240312156/大泉 洋 OFFICIAL SITE ※オフィスキュープロフィールページhttps://www.office-cue.com/profile_media/profile.php?t=2