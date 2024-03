デジタル時代の今、インターネット上では過度に加工された顔があふれています。なぜ、人間は《理想の顔》に取り憑かれるのでしょうか。そのカギとなる「脳の働き」に、大阪大学大学院情報科学研究科で身体・脳・社会の相互作用を研究する中野珠実教授が、最新科学で迫ります。中野先生曰く、人の表情と感情は大きく影響しあう関係にあるそうで――。

【写真】眉間へのボトックス注射により、眉を寄せる怒りや悲しみの表情ができなくなった人たち

* * * * * * *

笑顔になれば楽しい気分に

にこにこ笑う人と話していると、つられてこちらも笑顔になり、なんだかとても楽しい気分になることはないでしょうか。

これは情動伝染と呼ばれる現象で、他者の表情を無意識に模倣してしまうことで、その表情に応じた感情が自分の中で生まれ、他者と同じ感情を共有できるというものです。この現象は共感を促し、人間同士のコミュニケーションをより円滑にします。

筆者らのグループは、この情動伝染が生後5ヵ月から始まることを明らかにしました(*1)。赤ちゃんは、他者の表情を自動的に模倣し、同じ感情を経験することで、他者の表情から感情を読み取る力を身につけるのです。

笑顔が伝染しやすい人は精神的健康がよく、怒りや悲しみが伝染しやすい人は精神的健康が悪いという報告もあります。ということは、周りによく笑う人がいる方が、精神的健康がよくなるかもしれません。

表情フィードバック仮説とは

ただ、必ずしも相手がいなくても、自らの表情を変えるだけで気分を変えることができるのではないか、という仮説があります。これを表情フィードバック仮説と言います。

ドイツのフリッツ・シュトラックは、この仮説を実証するために、とてもユニークな実験を行いました。ペンをくわえながら漫画を読ませて、内容を面白く感じるかを評価させたのです。すると、ペンを歯でくわえて口を横に開きながら漫画を読むと内容が面白く感じ、口をすぼめるようにペンをくわえると、漫画の内容がつまらなく感じるという結果になりました(*2)(図1)。



<図1>「歯でペンをくわえて横に広げる」(左)と「唇でペンをくわえて口をすぼめる」(右)のイメージ

この研究は表情による気分の変化を実証した実験として広く知られていますが、その後、再現性が問題となり、数多くの再テストが行われ、結果は割れている状態です。

そもそも、この実験にはいくつか問題があります。まず、ペンをくわえた表情が、本当の喜びや悲しみの表情になっていないことです。また、漫画のユーモアを評価するのに、必ずしも感情の発生は関係しません。そのため、この実験だけでは、表情による気分の変化を判断することは難しいのです。

ボトックス注射で人の感情や気分はどうかわるか

そんな状況下で、思わぬ方向から表情のフィードバック仮説をサポートする研究が現れました。それはボトックス注射によって表情筋が不動化した人たちの感情や気分の変化を調べたというものです。



『顔に取り憑かれた脳』(著:中野珠実/講談社)

ボトックスとはボツリヌス菌がつくる毒素のことで、神経の情報伝達を遮断する効果があります。これを筋肉に打つと、筋肉が麻痺し、収縮しなくなるのです。そのため、美容外科の分野では、顔の表情ジワを取るのに盛んに使われています。

そもそも、表情ジワというのは、老化に伴い、肌の弾力が失われることで、表情の跡がついてしまうものです。眉間のシワは眉をひそめる表情、カラスの足跡とも言われる目じりのシワはデュシェンヌの真の笑いによってつくられたものです。

そのため、前者は眉毛の内側の筋肉に、後者は目の下の筋肉にボトックス注射をすると、表情筋が動かなくなり、結果的にシワが目立たなくなるのです。

そこで、このボトックス注射により、特定の表情をつくれなくなった人の感情や気分がどう変わるかを複数の研究グループが調べました。

表情が作れなくなるとうつになる?

眉間のシワは、怒りや悲しみの表情と関係するのですが、眉にボトックス注射をした人は、怒りや悲しみの表情を見ても、筋肉が動かないので、同じ表情をすることができなくなります(図2)。

そのときの脳の活動をMRI装置で調べたところ、怒りの表情を見ても、感情の中枢である扁桃体の活動が増えていませんでした(*3)。

さらに、抑うつ傾向が低減し、前向きな気分が高まりました(*4)。一方、デュシェンヌの笑いを引き起こす筋肉の方をボトックス注射で動かないようにすると、うつ病のスコアが上がるという結果が出ました(*5)。つまり、真の笑顔の表情ができなくなると、抑うつ的な気分が高まってしまうのです。

これらの研究により、表情がつくれなくなると、それに対応する感情のはたらきが弱くなり、精神的健康や幸福度に大きな影響を与えることが、身をもって実証されたのです。

ただ、ここまでの話を読んで、常に笑顔を絶やさないようにしようと思った人は要注意です。実は、落ち込んでいるときに無理やり笑顔をつくると、かえって幸福度が低下するという研究報告があるのです。

もちろん、楽しい気分のときには、笑顔をたくさんつくる方が幸福度はあがります。けれども、そのときの自分の気分に合わない表情を無理やりすると、自分が落ち込んでいることを余計に自覚し、もっと落ち込んでしまうというのです(*6)。

落ち込んだときは、無理やり自分を励まして笑顔をつくったりせず、とにかく寝て忘れるしかないのかもしれません。

<参考文献>

*1_ Isomura, T. & Nakano, T. Automatic facial mimicry in response to dynamic

emotional stimuli in five-month-old infants. Proc. R. Soc. B 283, doi:10.1098/

rspb.2016.1948(2016).

*2_ Strack, F., Martin, L. L. & Stepper, S. Inhibiting and facilitating conditions of the

human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. J Pers Soc

Psychol 54, 768-777, doi:10.1037/0022-3514.54.5.768(1988).

*3_ Hennenlotter, A. et al. The Link between Facial Feedback and Neural Activity

within Central Circuitries of Emotion-New Insights from Botulinum Toxin-

Induced Denervation of Frown Muscles. Cereb. Cortex 19, 537-542, doi:10.1093/

cercor/bhn104(2009).

*4_ Lewis, M. B. & Bowler, P. J. Botulinum toxin cosmetic therapy correlates with a

more positive mood. J Cosmet Dermatol 8, 24-26, doi:10.1111/

j.1473-2165.2009.00419.x(2009).

*5_ Lewis, M. B. The interactions between botulinum-toxin-based facial treatments

and embodied emotions. Sci. Rep. 8, 14720, doi:10.1038/s41598-018-33119-1

(2018).

*6_ Labroo, A. A., Mukhopadhyay, A. & Dong, P. Not always the best medicine:

Why frequent smiling can reduce wellbeing. J Exp Soc Psychol 53, 156-162,

doi:10.1016/j.jesp.2014.03.001(2014).

※本稿は、『顔に取り憑かれた脳』(講談社)の一部を再編集したものです。