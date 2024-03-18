À¥¸ÍÂçÌé¤¬3Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¤ØÃË»Ò400M¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼Í½Áª¼ó°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¡×¡Ú¶¥±Ë¡¦¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Û
¡¡¢¡¶¥±Ë¡¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¡Âè2Æü¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Î¥É¡¼¥ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¥¸ÍÂçÌé¡ÊCHARIS¡Ë¤¬4Ê¬13ÉÃ03¤ÎÁ´ÂÎ1°Ì¤ÇÆ±ÆüÌë¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ¤ò·ü¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¸á¸å8»þ11Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î»þ¤è¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±Ë¤²¤¿¡£·è¾¡¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¿¥¤¥à¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ºÇÄã¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÇÉ¸¯¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÎÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¤Ï4Ê¬10ÉÃ63¤Ç¡¢À¥¸Í¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï4Ê¬6ÉÃ09¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÀ¥¸Í¤Î¤Û¤«»³¸ýËé¶ï¡¢¾¾²¼ÃÎÇ·¡¢ÅÄÞ¼³¤ÅÍ¡¢À¾Àî²æºé¡¢¾®Êýñ¥¡¢°æ¼íÍµµ®¡¢¾åÀîÈª±Ñ¡£
¡¡¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢·è¾¡¤ÇÆüËÜ¿åÏ¢¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤¿ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢¾å°Ì2¿Í¤ËÆþ¤ì¤ÐÂåÉ½·èÄê¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Ï4¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÇÉ¸¯É¸½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ï24Æü¡£