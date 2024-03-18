ゴールデンボンバー、『配信者に便利な歌抜きBGM集』配信リリース
ゴールデンボンバーが『配信者に便利な歌抜きBGM集』を本日3月１８日に配信リリースした。
ゴールデンボンバーは以前にもSNSやライブ配信アプリでの自身の楽曲の使用について、自由に利用しても良いと公表していた。(※参照：SNS・ライブ配信アプリでのゴールデンボンバーの楽曲の利用について：https://pc.goldenbomber.jp/contents/385134）
なお、ゴールデンボンバーは今年4月より＜金爆はどう生きるか」〜意外ともう結成20周年ツアー〜＞を開催する。
『配信者に便利な歌抜きBGM集』
iTunes、レコチョク、music.jp、dwango.jp、mora、mu-mo、
Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、Amazon music等、主要サイトにて配信開始
※一部の配信サイトの再生・購入一覧はこちら
https://nex-tone.link/A00136647
＜金爆はどう生きるか」〜意外ともう結成20周年ツアー〜＞
https://pc.goldenbomber.jp/contents/690294
〈群馬県〉
※FC[マルキン]会員限定公演
会場：ベイシア文化ホール(群馬県民会館)大ホール
日程：2024年4月20日(土)
開場:16:15 / 開演:17:00
〈宮城県〉
会場：仙台サンプラザホール
日程：2024年4月27日(土)
開場:16:15 / 開演:17:00
問：キョードー東北 022-217-7788
〈愛知県〉
会場：Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
日程：2024年5月3日(金・祝)
開場:16:15 / 開演:17:00
日程：2024年5月4日(土・祝)
開場:15:15 / 開演:16:00
問：キョードー東海 052-972-7466
〈静岡県〉
会場：静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
日程：2024年5月11日(土)
開場:16:15 / 開演:17:00
問：キョードー東海 052-972-7466
〈広島県〉
会場：上野学園ホール
日程：2024年5月16日(木)
開場:17:45 / 開演:18:30
問：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00)
〈山口県〉
会場：周南市文化会館
日程：2024年5月18日(土)
開場:16:15 / 開演:17:00
問：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00)
〈福岡県〉
会場：福岡サンパレス ホテル＆ホール
日程：2024年5月21日(火)
開場:17:45 / 開演:18:30
問：BEA 092-712-4221
〈新潟県〉
会場：新潟県民会館
日程：2024年5月25日(土)
開場:16:15 / 開演:17:00
問：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
〈兵庫県〉
会場：神戸国際会館こくさいホール
日程：2024年6月1日(土)
開場:16:15 / 開演:17:00
問：YUMEBANCHI 06-6341-3525(平日12:00-17:00 土日祝休) https://www.yumebanchi.jp
〈大阪府〉
会場：オリックス劇場
日程：2024年6月11日(火)
開場:17:45 / 開演:18:30
日程：2024年6月12日(水)
開場:17:45 / 開演:18:30
問：YUMEBANCHI 06-6341-3525(平日12:00-17:00 土日祝休) https://www.yumebanchi.jp
〈長野県〉
会場：ホクト文化ホール (長野県県民文化会館)
日程：2024年6月16日(日)
開場:16:15 / 開演:17:00
問：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
〈山形県〉
会場：山形市⺠会館
日程：2024年6月20日(木)
開場:17:45 / 開演:18:30
問：キョードー東北 022-217-7788
〈岩手県〉
会場：盛岡市民文化ホール
日程：2024年6月22日(土)
開場:16:15 / 開演:17:00
問：キョードー東北 022-217-7788
〈北海道〉
会場：カナモトホール（札幌市民ホール）
日程：2024年7月2日(火)
開場:17:45 / 開演:18:30
日程：2024年7月3日(水)
開場:17:45 / 開演:18:30
問：WESS 011-614-9999(11:00〜15:00) info@wess.co.jp
〈神奈川〉
会場：神奈川県民ホール
日程：2024年7月12日(金)
開場:17:45 / 開演:18:30
問：H.I.P. 03-3475-9999
〈東京都〉
会場：東京ガーデンシアター
日程：2024年7月20日(土)
開場:16:00 / 開演:17:00
日程：2024年7月21日(日)
開場:15:00 / 開演:16:00
問：@-Information https://supportform.jp/a-information(営業時間平日10:00~17:00)
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