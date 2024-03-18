¡Ú³Ø·ÝÂç³Ø¤Ç¤Ò¤È¤êÆÝ¤ß¡Û15»þ¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ð¥ë¤È¥Î¥ó¥¢¥ëËÉÙ¤Ê¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼BAR
¡È¤è¤½¹Ô¤¤Î»ä¡É¤Ë¾¯¤·¡ÈÁÇ¡É¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Î¼«Ê¬¤Ç³Ú¤·¤à»þ´Ö¤Ï³°ÆÝ¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê³°ÆÝ¤ß¤ÎÂé¸ïÌ£¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï ¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤ÇÌ£¤ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£Ã¯¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¤Ò¤È¤êÆÝ¤ß¡¢½÷À¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âµ¤Éé¤¤¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤ò¡¢¤ª¼ò¶È³¦¤Î¹ÊóÎò14Ç¯¤Î»ùÅçËãÍý»Ò¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤Î³¹¡É¤ÇÃµº÷¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³¹¤Ï³Ø·ÝÂç³Ø¡£
»ùÅç ËãÍý»Ò ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹PR¡¢¥é¥¤¥¿¡¼
¤ª¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¢ÍÎ¼ò²ñ¼Ò¤Ç¤Î¹Êó¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤ª¼ò¤Î³Ú¤·¤µ¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤ÏÀ¤³¦¤Î¾øÎ±½ê¤ò½ä¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦7¤«¹ñ¹ñ°Ê¾å¤Î¾øÎ±½ê¤È¥Ð¡¼¤ò½ä¤ë¡£¥Ï¥Ê¥³¥é¥Ü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£Instagram¡§@mariccokojima
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤ÇÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤ÎÆÃ¸¢¡£½÷À¤¬°ì¿Í¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢¿·¤·¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤ÁÈ¯¿®¤Î"¿©"¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¦Åì²£Àþ±èÀþ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Î¿Í¡¹¤ä¿©Ê¸²½¤È¿·¤·¤¤Ä¬Î®¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬¤Ò¤È¤êÆÝ¤ß¤ËÍ¥¤·¤¤³Ø·ÝÂç³Ø¡£±ØÁ°¤Ë¤ÏÀ¾¸ý¾¦Å¹³¹¡¢Åì¸ý¾¦Å¹³¹¤È³èµ¤¤¢¤ëÄÌ¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æø¤ä¤«°û¤ß²°¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤«¤éÎ¢ÄÌ¤ê¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ë¤äµï¼ò²°¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊõÃµ¤·´¶³Ð¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
£±¸®ÌÜ¡§¥ï¥¤¥ó¥Ð¥ë¤ÇÀ¤³¦Âç²ñÆþ¾Þ¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¤ËÀå¸Ý¡Ò¥«¥ë¥Ü¡Ó
À¾¸ý¾¦Å¹³¹¤Î¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¤«¤é£±ËÜ±ü¤Ë¹¤¬¤ë°û¤ß²°³¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯15»þ¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãº²Ð¾Æ¥Ð¥ë¤Î¡Ò¥«¥ë¥Ü¡Ó¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÆÝ¤ß¤Ç¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂÚºß¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤È¤â´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥«¥ë¥Ü¡Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»Ô¾ì¡£¥¢¥¹¥ì¥Û¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÁõ¾þÍÑ¥¿¥¤¥ë¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¥³¤Î»ú¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁ¯µû¤äÌîºÚ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿©ºà¤Î¤ªÎÁÍý¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î³¹³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥ë¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¼ê½ñ¤¤Î¤ªÉÊ½ñ¤¤â¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¤¡ª
Ãº²Ð¾Æ¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡Ò¥«¥ë¥Ü¡Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¡ª¡¡¼Â¤Ï¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2021Ç¯¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£Æþ¾Þ¤·¤¿°ì»®¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÌÍ¤Î¥«¥À¥¤¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ÎÁ¯µû¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥¥Î¥³¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ç»¸ü¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£¥Ñ¥ê¤Ã¤È¤·¤¿ÌÍ¤ËÍí¤à¥½¡¼¥¹¤È½À¤é¤«¤ÊÇò¿Èµû¡Ê¤³¤ÎÆü¤Ï¿¿Âä¡Ë¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£¾®»®ÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤Ò¤È¤êÆÝ¤ß¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥á¥¤¥óÎÁÍý¤â¤Ò¤È¤êÊ¬¤Î¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁ¯µû¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥êÊñ¤ßÍÈ¤² ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡×1,200±ß¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤â¼ê½ñ¤¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«²ÈÀ½¥µ¥ï¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡Ö¤è¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ëÅÙ¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅ¹Ä¹¤Îº¬ÄÅÄ¾¼ù¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¥«¥ë¥Ü¥µ¥ï¡¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¥§¥í¥Ù¡¼¥¹¤Î¥µ¥ï¡¼¡×¤«¤é¡¢¡ÖÍ®»Ò¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥«¥ë¥Ü¥µ¥ï¡¼·¡×¤Þ¤Ç£³¼ïÎà¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Öµ¨Àá¤Î¥ô¥£¥Í¥¬¡¼¥µ¥ï¡¼¡×¤ä¡ÖËÜÆü¤Î¤Þ¤ó¤Þ¥µ¥ï¡¼¡×¡Ê¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ç¥³¥Ý¥ó¡Ë¤â¡£
Æþ¸ý¤ËÆþ¤ë¤È¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÄÒ¤±¹þ¤ß¼ò¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥°¥é¥¹¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥é¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡£ÀµÂÎ¤ÏÅ¹Ä¹¤Îº¬ÄÅ¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±óÊý¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¿Æü¤âÅÚÆü¤âÁá¤¤»þ´Ö¤«¤é³«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Ð¥ë´¶³Ð¤ÇÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¡Êº¬ÄÅÅ¹Ä¹¡Ë¡£
¥µ¥ï¡¼¤È¥Õ¥ê¥Ã¥È¤È²¹¤«¤¤²ñÏÃ¤Ç¤ª¤Ê¤«¤È¿´¤òËþ¤¿¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¶¼¡¤Î¤ªÅ¹¤Ø¡£
¡Ò°ÏÏ§Î¢¥Ð¥ë ¥«¥ë¥Ü¡Ó
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂëÈÖ£³7-13 ¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥¨¥ëÂëÈÖ £²F±Ä¶È»þ´Ö¡§15:00¡Á24:00ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙTEL¡§03-6303-2236Instagram¡§¡÷carbo20191213
£²¸®ÌÜ¡§°û¤á¤ë¿Í¤â°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥í¡¼¥¢¥ë¥Ð¡¼¡ÒCafe MARUKU¡Ó
³Ø·ÝÂç³Ø±Ø¤«¤é£µÊ¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿´Ä¼·ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Ñ¤Ã¤ÈÌÜ¤ò°ú¤¯²«¿§¤¤´ÇÈÄ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥¢¥ë¥Ð¡¼¤Î¡ÒCafe MARUKU¡Ó¡£¡È¥½¡¼¥Ð¡¼¥¥å¥ê¥¢¥¹¡É¤È¤¤¤¦¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤ÁØ¤ò¤µ¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÇ¯¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤ä°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Îºù°æÉ×ºÊ¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÒCafe MARUKU¡Ó¤Ç¤¹¡£
ºî²È¤Îºù°æÎëÌÐ¤µ¤ó¤È¸µ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Î郄¶¶¤Î¤Ö»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬·Ð±Ä¡£
¡È°û¤à¿Í¤â°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤â°ì½ï¤Ë¡É¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤ÁÛ¤¤¤Ï¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¤¤¿¤Á¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ï¸¤Ï¢¤ìOK¡¢±Ä¶ÈÃæ¤Ï¸¤¤òÏ¢¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¯ÍèÅ¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÆ±»Î¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î£²¿Í¤Ï°¦Ç²È¡£±ù¤Ã»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç¤Î¥í¥´¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¡¦¥í¡¼¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¥Î¥ó¥¢¥ë¤È¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤â³§¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸å¤«¤é¤ªÎÙ¤Î¼ê¸µ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ì¡¢°û¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÎëÌÐ¤µ¤ó¡Ë
¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï²»³Ú¹¥¤¤ÊÎëÌÐ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¥ì¥³¡¼¥É¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÅ·µ¤¤ä¥à¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¡¢¥í¡¼¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ªÞ¯Íî¡£±Ç²è¤ä²»³Ú¤ÎÏÃ¤Ê¤É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Á´ÈÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÎëÌÐ¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÒCafe MARUKU¡Ó¤ÏÎÁÍý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤âËÉÙ¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ö»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤ÇÀ¤³¦¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ê¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿ÃæÅìÎÁÍý¤Î¥Õ¥¡¥é¥Õ¥§¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¡£¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢ËþÂÅÙ¤¬È´·²¡£¥Õ¥¡¥é¥Õ¥§¥ë¤«¤é¥Õ¥à¥¹¡¢·Ü¥Ï¥à¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¤Ú¤Ê¤ÉÎÁÍý¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥¯¥×¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¿Íµ¤¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥¯¥×¥ì¡¼¥È¡×¡Ê1,265±ß¡Ë¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¡ÖBRULO¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£°¦¸¤¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡ª
Å¹Ì¾¤Î¡ÒMARUKU¡Ó¤Ï¤â¤Î¤´¤È¤¬´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼É×ºÊ¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¡¢³Ø·ÝÂç³Ø¤Î¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÆÝ¤ß¤â¤¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÒLow Alcoholic Cafe MARUKU¡Ó
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂëÈÖ£³-£²£°¡Ý£²±Ä¶È»þ´Ö¡§²Ð¡ÁÌÚ18:00¡Á23:30¡¢¶â18:00¡ÁÍâ2:00¡¢ÅÚÆü17:00¡Á23:30ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆüTEL¡§03-6451-0944Instagram¡§¡÷maruku09_
photo_Natsumi Kakuto text_Mariko Kojima