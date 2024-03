瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループSTU48の1期生・甲斐心愛(20)が、マレーシア クアラルンプールを拠点に新たに誕生する海外姉妹グループ「KLP48」に移籍することが発表された。今年1月1日に発足発表した「KLP48」は、8月の誕生・デビューを目指し、現在は初代メンバーオーディション『KLP48 1st Generation Audition 〜I shine from the Heart of Asia〜』を実施中。

甲斐の移籍は6月に予定され、その後、クアラルンプールへ移住し、KLP48の1期生として活動する。STU48としての最終活動日は決まり次第発表される。17日には、AKB48の行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽の3人もKLP48への移籍を発表している。甲斐は「今年の元旦にKLP48発足のニュースを目にしました。『私ここに行きたい!』それが率直な感想でした。すぐにスタッフさんに連絡をし、何度も話し合い、今年の6月からKLP48の一期生メンバーとして活動することになりました」と自ら志願しての移籍であることを説明。広島カープ推しで知られる甲斐は「私は広島で生まれ育ち20年になります。先祖代々カープファンで、生まれた時からカープの選手たちが頑張っている姿、広島県民の皆様の熱い応援を見て育ちました。私もマレーシアでカープの選手たちのように地元を盛り上げる存在になれるように頑張ってきます!」と意気込み、「今まで通り、何でもがむしゃらに頑張るけん、引き続き応援して頂けたら嬉しいです!これからもよろしくお願いします」とファンに呼びかけている。海外に現存する48グループとしては、JKT48(2011年活動開始/ジャカルタ)、BNK48(2017年活動開始/バンコク)、MNL48(2018年活動開始/マニラ)、AKB48 Team SH(2018年活動開始/上海)、AKB48 Team TP(2018年活動開始/台北)、CGM48(2019年活動開始/チェンマイ)があり、KLP48は7組目となる。■甲斐心愛コメント私は7年間活動してきたSTU48から、新しくマレーシアのクアラルンプールに誕生したKLP48に移籍することに致しました。今年の元旦にKLP48発足のニュースを目にしました。「私ここに行きたい!」それが率直な感想でした。すぐにスタッフさんに連絡をし、何度も話し合い、今年の6月からKLP48の一期生メンバーとして活動することになりました。STU48では、周りの方々からたくさんの愛を注いでもらい、毎日本当に楽しい日々を送ってきました。まだ13歳でアイドルについて何も知らなかった私をファンの皆様がここまで育ててくれました。これからは、今まで受けた愛情を全部抱えてマレーシアに移住し、KLP48に注いでいきたいと思っています。私は広島で生まれ育ち20年になります。先祖代々カープファンで、生まれた時からカープの選手たちが頑張っている姿、広島県民の皆様の熱い応援を見て育ちました。私もマレーシアでカープの選手たちのように地元を盛り上げる存在になれるように頑張ってきます!活動拠点は瀬戸内からクアラルンプールに変わりますが、48グループのメンバーであること、アイドルであること、甲斐心愛であることは今までと変わりません!今まで通り、何でもがむしゃらに頑張るけん、引き続き応援して頂けたら嬉しいです!これからもよろしくお願いします。