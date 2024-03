ENHYPEN、日本ツアーが決定！6月11日より自己最多の5都市11公演を開催

ENHYPENのワールドツアーの日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」(以下「FATE PLUS」)の開催が決定した。ENHYPENはワールドツアー「FATE PLUS」を通して、6月11日から埼玉・福岡・広島・愛知・宮城の全5都市11公演を巡る自身最多公演数の日本ツアーを開催する。中でも、埼玉・福岡・広島・宮城での単独公演の開催は初めてで、より多くの場所でファンと会うことができ、どのような公演が繰り広げられるのか、期待が高まっている。

◆ENHYPENコメント

彼らは、2023年7月から今年2月まで、2回目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE'」(以下「FATE」)で韓国、日本、アメリカ、アジアなど13都市21回公演を開催し、計32万7000人以上を動員した。特に日本公演では、デビュー後初となるドームツアーを開催し、K-POPボーイズグループの中でデビューから史上最速で東京ドーム公演を実現するなど、ファンと特別な思い出を作った。そんな「FATE」の全世界での熱い人気を受け、2月23〜25日にソウルで幕を開けたワールドツアー「FATE PLUS」は、4月〜5月にアメリカ5都市を巡り、6月〜9月にかけて日本公演でも熱狂の渦を巻き起こす。先日、初のダブルミリオンセラーを達成したENHYPENのさらにアップグレードしたステージに、注目が集まる。今回、たくさんの場所でENGENE(ENHYPENのファンの名称)の皆さんとお会いできることになって、本当に嬉しいです。各地域でどのような思い出ができるのか、今からとてもわくわくしています! 「FATE PLUS」日本公演ならではの特別なステージを準備していきますので、楽しみにしていてくださいね!

■公演概要

「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」

<埼玉> さいたまスーパーアリーナ

2024年6月11日(火) 開場 16:30/開演 18:00

2024年6月12日(水) 開場 16:30/開演 18:00

2024年6月13日(木) 開場 15:30/開演 17:00



<福岡> マリンメッセ福岡A館

2024年6月19日(水) 開場 17:00/開演 18:00

2024年6月20日(木) 開場 16:30/開演 17:30



<広島> 広島グリーンアリーナ

2024年6月26日(水) 開場 17:00/開演 18:00

2024年6月27日(木) 開場 16:30/開演 17:30



<愛知> ポートメッセなごや 第1展示館

2024年8月24日(土) 開場 15:30/開演 17:00

2024年8月25日(日) 開場 15:30/開演 17:00



<宮城> セキスイハイムスーパーアリーナ

2024年8月31日(土) 開場 15:00/開演 16:00

2024年9月1日(日) 開場 15:00/開演 16:00



〇チケット料金

・指定席

14,800円(税込)

・VIP席 (アップグレードチケット)

ENGENE Membership限定:25,800円(税込)

(指定席14,800円+アップグレードチケット11,000円)



〇チケット先行受付

【ENHYPEN GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ENGENE MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】

・受付期間:2024年3月19日(火)13:00 ~ 3月26日(火)23:59まで

・抽選結果確認・入金期間:2024年4月3日(水)11:00 ~ 4月8日(月)23:00まで



【公演に関するお問い合わせ】

・埼玉公演

キョードー東京 0570-550-799 (平日 11:00~18:00 / 土日祝 10:00~18:00)



・福岡公演

キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00~15:00)



・広島公演

YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 (平日 12:00〜17:00)



・愛知公演

サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (全日 12:00〜18:00)



・宮城公演

GIP(お問い合わせフォーム)



【チケットに関するお問い合わせ】

ローソンチケットインフォメーション

(メールでのお問い合わせのみとなります)



※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※その際、チケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。



