健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーであるiHerb Japan(アイハーブ)では、3月の国際女性デーを祝し、「Women’s Empowerment and Wellness with iHerb」を開催。公式YouTubeチャンネル「OPEN THE BOX 特別編」には、タレントのYOUとフリーアナウンサーの宇賀なつみが登場し、「キャリアやライフステージシフトとウェルネルの関係」をテーマに、2人が自分を大切にするために心がけていることやオンオフの切り替え方など対談する様子が公開されている。

第1弾ではタレントの結城アンナ、デザイナー/アーティストの篠原ともえが登場した同シリーズ。普段から愛用しているiHerbのお気に入りアイテムの紹介なども交え、対談していく。ミモザの日とも呼ばれる国際女性デーにちなみ、対談場所にもミモザがディスプレイされ、YOUも「緑と黄色に囲まれた空間で、楽しく撮影ができました」とコメント。「宇賀さんのことは、テレビでずっと応援していたので共演ができて嬉しかったです」(YOU)、「周囲に振り回されず自由な心で生きる格好良さを持つYOUさんに憧れていたので、お会いできて嬉しかったです」(宇賀)と、お互いの印象を明かした。宇賀は37歳、YOUは59歳と、それぞれ女性として生きる中で悩みも多い年齢。自分らしくあるためにしていることを聞かれたYOUは「興味があることやないことにこだわりながら、食べるものや人やコトなど、普段から自分の周りにあるものを意識して大事にしています。それに、休みたい時はしっかり休んで、オンとオフの切り替えをすることも大事」とリラックス方法についての持論を語った。一方、宇賀は「自分の心の声を聞くようにしている」と話す。「国際女性デーという機会に、みなさんにも自分の心が何と言っているのかに耳を傾けて、遊びや仕事を自分らしく楽しんでほしいです」とエールを送った。動画の中では、お気に入りアイテムも紹介。YOUはラベンダーハブの香りとキャンドルの灯りで癒し空間を演出できる「Mrs. Meyers Clean Day(ミセスマイヤーズクリーンデイ)」の『香り付きのソイキャンドル、ラベンダーの香り』(2044円)、宇賀は整肌成分であるゴールド、朝鮮人参[5,000ppm]、ツバメの巣、コラーゲン、バラ花水などの有用成分が含まれた「Petitfee(ペティフィー)」の『ゴールド ハイドロジェル アイパッチ』(60枚/1560円)などをピックアップ。「iHerbにはたくさんの商品があってなかなか把握しきれませんが、こうしてお互い好きな商品を共有できて楽しかったので、ぜひ皆さんも情報をシェアしていただきたいです」(宇賀)※価格は税込