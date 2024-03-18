ばんえい競馬 (C)山岸伸

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　ばんえい十勝は17日、令和6年能登半島地震で被災された皆様の一日も早い復旧・復興を支援するため、下記の競走を被災地支援競走として実施し、支援競走の発売総額は6億7129万1000円となり、その1％にあたる671万2910円を日本赤十字社を通じて被災地へ寄附することを発表した。

【ばんえい十勝】能登半島地震、被災地支援競走を実施

671万2910円の寄付

●3月16日（土）
第11競走　第55回イレネー記念（BG1）8641万700円

●3月17日（日）
第1競走　本日全レース被災地支援　1550万7900円
第2競走　たびりずむ杯　1646万1400円
第3競走　帯広から北陸へエール賞　1870万7600円
第4競走　地方競馬ミルクウィーク2024 北海道の酪農応援賞　1802万3300円
第5競走　勝毎杯 福寿草特別　2231万6800円
第6競走　北海道新聞社杯 若草特別　2923万円
第7競走　農林水産大臣賞典 第56回ばんえい記念（BG1) 1億7039万9800円
第8競走　オッズパークスターカップ　4331万9300円
第9競走　楽天競馬杯　6066万5900円
第10競走　北陸復興特別　5945万1700円
第11競走　日刊スポーツ杯 大平原特別　5799万5600円
第12競走　蛍の光賞　7180万3900円
重勝式　99万7100円

●合計
6億7129万1000円