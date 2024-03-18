ばんえい十勝は17日、令和6年能登半島地震で被災された皆様の一日も早い復旧・復興を支援するため、下記の競走を被災地支援競走として実施し、支援競走の発売総額は6億7129万1000円となり、その1％にあたる671万2910円を日本赤十字社を通じて被災地へ寄附することを発表した。

【ばんえい十勝】能登半島地震、被災地支援競走を実施

671万2910円の寄付

●3月16日（土）

第11競走 第55回イレネー記念（BG1）8641万700円

●3月17日（日）

第1競走 本日全レース被災地支援 1550万7900円

第2競走 たびりずむ杯 1646万1400円

第3競走 帯広から北陸へエール賞 1870万7600円

第4競走 地方競馬ミルクウィーク2024 北海道の酪農応援賞 1802万3300円

第5競走 勝毎杯 福寿草特別 2231万6800円

第6競走 北海道新聞社杯 若草特別 2923万円

第7競走 農林水産大臣賞典 第56回ばんえい記念（BG1) 1億7039万9800円

第8競走 オッズパークスターカップ 4331万9300円

第9競走 楽天競馬杯 6066万5900円

第10競走 北陸復興特別 5945万1700円

第11競走 日刊スポーツ杯 大平原特別 5799万5600円

第12競走 蛍の光賞 7180万3900円

重勝式 99万7100円

●合計

6億7129万1000円