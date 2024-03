今週の全米アルバム・チャート(Billboard 200)は、アリアナ・グランデの通算7枚目のスタジオ・アルバム『eternal sunshine』が初登場1位に輝いた。初週22万7,000ユニットを売り上げ、Yeとタイ・ダラー・サインの『Vultures 1』の14万8,000ユニット(初週)を上回り、現時点、2024年最大の週間セールスをマークした。アリアナはこれで、サード・アルバム『Dangerous Woman』(2016年 最高2位)を除くスタジオ・アルバム6作が全米1位を獲得した。

Ariana Grande Scores Sixth No. 1 Album on Billboard 200 With ‘Eternal Sunshine’ https://t.co/BNzuDGEy7u