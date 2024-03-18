40Âå¤ÎÇ¯Îð¥µ¥¤¥ó¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤Ù¤·¡ª¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¼ã¸«¤¨¤·¤¿¤¤¿ÍÀìÍÑ¥á¥¤¥¯4Áª
¡Èý¥á¥¤¥¯¤Ç´éÎ©¤Á¤òÄù¤á¤ë
¤¿¤ë¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¤Ü¤ä¤±¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤â¡¢ÈýÌÓ¤ÏÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¡£
Èý¿¬¤äÈý²¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¯¤È¡¢´é¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Èý²¼¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¤È¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Èý¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¯¤¹¤ß¤ä¤¯¤Ü¤ß¤¬¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë´ò¤·¤¤¸ú²Ì¤â¡£
¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¿§¤Ç¤¯¤¹¤ß¥«¥Ð¡¼
¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢°Å¤¤¿§¤ò»È¤¦¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÃÈ¿§¥«¥é¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Û¤É¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤º¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Û¤É¤¯¤¹¤Þ¤Ê¤¤¥³¡¼¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Ï¤È¤Æ¤âËüÇ½¤Ç¤¹¡£
²«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤ò»È¤¦¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÃã¤°¤¹¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
£¤Þ¤Ö¤¿¤Î½Å¤µ¤Ï¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¾å¤²¤ë
¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¸þ¤¤Ë¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î½Å¤¿¤µ¤¬¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌÜÎÏ¤ò½Ð¤¹¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ò½Ð¤·¤ÆÌÜÉý¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ëÊý¤¬¡¢40Âå¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤â¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤ë¤È¡¢ËË¤Î´Ö±ä¤Ó´¶¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¥³¥¹¥á
²èÁüº¸¡§¥¤¥ë¥à¡¿¥¤¥ë¥à ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È 3A ¥¿¥¤¥à¥ì¥¹ ¥¨¥ó¥ô¥£
»ØÅÉ¤ê¥·¥ã¥É¥¦¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¿¨¤ë¤È¤à¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Õ¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó·ÏÇÛ¿§¡£
²èÁü±¦¡§¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¡¿3D Eyebrow Wax¡¡01
¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ë¥Ù¥¿¥Ã¤È¤»¤º¡¢¥Ñ¥¦¥À¥ê¡¼¤Ê¿§ÉÕ¤¡£Èý¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¿§¤ò¤Î¤»¤Æ¤â¡¢¼«Èý¤È¤Î¶ÌÜ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£Èý¤ò±ï¼è¤ì¤ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼ÉÕ¤¡£
¤¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë±Æ¤ò¥«¥Ð¡¼
È©Á´ÂÎ¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±£¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢±Æ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ð¡¼¤ò¡£
ÌÜ¸µ¤äËË¤Î¥³¥±¤¿´¶¤¸¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¡£
¤¯¤Þ¤ä¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î°Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÉôÊ¬¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç±£¤·¤Þ¤¹¡£
¿§¡¹±£¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÇöÉÕ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
»ÈÍÑ¥³¥¹¥á
²èÁüº¸¡§¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¿¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¥ó ¥Õ¥©¡¼¥¨¥ô¥¡¡¼ ¥¹¥¥ó ¥³¥ì¥¯¥È ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼
ÁÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈ©¤Ø¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡£
²èÁüÃæ±û¡§KANEBO¡¿¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¥ó¡¡¥¦¥§¥¢
¥Ä¥ä¤á¤¯À¸Ì¿ÎÏ¤Î¤¢¤ëÈ©´¶¤ò¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡£¿§ÉÕ¤ÈþÍÆ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÈ©¤Ë¤Î¤»¤¿»þ¤ÎÉÔ²÷´¶¥¼¥í¡£
²èÁü±¦¡§¥»¥¶¥ó¥Ì¡¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥é¡¼¥Á¡¼¥¯N¡¡10¥Ú¡¼¥ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ä¥ä¤òÀ¸¤ß¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿È©¼Á¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡£¹ÈÏ°Ï¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¥®¥é¤Ä¤«¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£±£¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤±Æ¤ÎÉôÊ¬¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤Î½÷À¤Ë»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¼ã¸«¤¨¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤40Âå¡£Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿§¤ó¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£