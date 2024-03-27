Huluオリジナル「十角館の殺人」３月22日（金）午前“十”時（AM10時）から、全５話一挙独占配信。

この度、Huluオリジナル「十角館の殺人」の特番放送が決定しました。

【実写化で話題！「十角館の殺人」原作者綾辻行人×長濱ねる 制作実現の舞台裏】と題して、原作者の綾辻行人ご本人が出演、自らの言葉で、映像化に至るまでの貴重なエピソードを披露します。

対談のお相手は、実写ドラマキャストの長濱ねる。綾辻行人自ら、撮影現場を訪れた際の貴重な映像から、小説家・綾辻行人のミステリー作品執筆秘話や裏話まで披露。

そして、対談相手として出演する長濱からは、出演が決まった際の想い、撮影時のエピソードなど、初めて明かされる内容ばかりとなり、2人で「十角館の殺人」の魅力をとことん掘り下げます。

この特番でしか観ることのできない、永久保存版と言える内容となります。

是非ご注目ください。

＜番組情報＞

番組名：実写化で話題！「十角館の殺人」原作者綾辻行人×長濱ねる 制作実現の舞台裏

放送日時：３月26日（火）24:59〜25:29（３月27日（水）0:59〜1:29）

放送エリア：日本テレビ系、関東ローカル

作品概要

タイトル：Huluオリジナル「十角館の殺人」

配信表記：３月22日(金) 午前十時（AM10時）からHuluで一挙独占配信（全５話）

キャスト：奥 智哉 青木崇高 ／ 望月 歩 長濱ねる 今井悠貴 鈴木康介 小林大斗

米倉れいあ 瑠己也 菊池和澄 ／ 濱田マリ 池田鉄洋 前川泰之

河井青葉 ／ 草刈民代 角田晃広 仲村トオル

原作：綾辻行人『十角館の殺人』（講談社文庫）

監督：内片 輝

脚本：八津弘幸 早野 円 藤井香織

音楽：富貴晴美

テーマ曲：「低血ボルト」ずっと真夜中でいいのに。（EMI Records / UNIVERSAL MUSIC）

プロデューサー：内片 輝 内丸摂子 木下 俊 / 中村圭吾 渋谷昌彦

チーフプロデューサー：石尾 純 勝江正隆

エグゼクティブプロデューサー： 川邊昭宏 長澤一史

制作：下村忠文

制作協力：内片輝事務所 東阪企画 いまじん

製作著作：日本テレビ

クレジット表記：©綾辻行人／講談社 ©NTV

公式HP : https://www.ntv.co.jp/jukkakukannosatsujin/

公式X : ＠jukkakukan

「十角館の殺人」Hulu配信ページ：https://www.hulu.jp/jukkakukannosatsujin

『十角館の殺人』（アフタヌーンKC） 漫画／清原 紘

原作者・綾辻行人完全監修による"コミックリメイク" 全5巻好評発売中