µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÉüµ¢¤Ê¤é¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¾ÃÌÇ¤«¡ÄÇ÷¤é¤ì¤ëàº¤Æñ¤ÊÁªÂòá
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£²¡Ë¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»²Àï¤Ï¤«¤Ê¤¦¤Î¤«¡½¡½¡££Õ¡Ý£²£³ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥óÂç³èÌöÃæ¤Îà»êÊõá¾·½¸¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤Ïº£²Æ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å¡£Ãæ¤Ç¤â¸ÅÁã¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½ÐÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ðà¿¿²Æ¤Îº×Åµá»²Àï¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿¡Ö£Õ¡Ý£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×¡Ê¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ï£´·î³«Ëë¤Ç¡¢¤Þ¤À½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¶¨²ñ¤Î»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£Î£Ä¡á£¶£µ¡Ë¤Ï¡Ö¥¿¥±¤Ï£ÁÂåÉ½¤À¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¡Ê£Ï£Á¡ËÏÈ¡Ê£²£´ºÐ°Ê¾å¡¢£³¿Í¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ê¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ë¸Æ¤Ù¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Á¡¼¥à¹½ÁÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¼«¿È¤â£²£°£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç£´°Ì¤È¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤«¤é¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»²Àï¤Ë°ÕÍßÅª¡£»³ËÜ£Î£Ä¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸ò¾Ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ï³Æ¹ñÂåÉ½¤ËÁª¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Î¾ì¹ç¤Ïµö²Ä¤¬É¬Í×¤À¡£Âç´ä´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¾·½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Ë¡Ë¤ª´ê¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£À¿°Õ¤Ï¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë£Í£Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤é£³Áª¼ê¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÂç¤¤ÊÌäÂê¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ×ÊÝ¤Ïº£µ¨¤â¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î´Ø¿´¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ÅÁã£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤âµ×ÊÝ¤ÎÍèµ¨àÇã¤¤Ìá¤·á¤òËÜ³Ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤¿ºÝ¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢µ×ÊÝ¤Î·ÀÌó²ò½ü¶â¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¹£·²¯±ß¡Ë¤Î£µ£°¡ó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼ÁÈ¾³Û¤Ç¿·ÀïÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÉüµ¢¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎºÝ¡¢£Ï£ÁÏÈ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î£Í£Æ¥Þ¥ë¥³¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤Î½Ð¾ì¤³¤½Ç§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤È£Æ£×¥í¥É¥ê¥´¤ÎÇÉ¸¯¤òµñÈÝ¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»²Àï¤òµö²Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¡¡¸øÇ§»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÂåÍý¿Í¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¼¡Âè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤é¥¯¥é¥Ö¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡££±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Õ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Í£Æ¹áÀî¿¿»Ê¤¬ÉÔ»²²Ã¡££±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥¹£±Éô¥ä¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î£Æ£×µ×ÊÝÍµÌé¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±£¹£¶£¸Ç¯¥á¥¥·¥³¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦¾å¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£º£¥ª¥Õ¤Îµî½¢¤¬¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À¡£