¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Î£Ê£Ã¡Û£Ö³Î¿®¤Î£Å£Ö£É£Ì¤¬ÆâÆ£Å¯Ìé¤Ë£É£×£Ç£Ð¥Ù¥ë¥È¤Î¾ùÅÏÍ×µá¡Ö¼Ùµ¤Ê§¤¤¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×½à¡¹·è¾¡¡Ê£±£·Æü¡¢ÀÅ²¬¡Ë¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô£Å£Ö£É£Ì¤¬ÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£±¡Ë¤ò²¼¤·¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Í¥¾¡¸å¤Ï£´·î£¶ÆüÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¤ò¡ÖÄ©Àï¼Ô¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨·â¤Ä°Õ¸þ¤Î¶Ë°ÃË¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÍýÉÔ¿Ô¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÄÉ²Ã¡£ÆâÆ£¤Ë£É£×£Ç£Ð¥Ù¥ë¥È¤Î¾ùÅÏ¤òµá¤á¤¿¾å¤Çà¾ô²½á¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×Î¨¤¤¤ë£Å£Ö£É£Ì¤È¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£É£Ê¡Ë¡×¤ÎÂëÌÚ¤Ë¤è¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤êÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥³¥ó¥É¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÈ¿Â§¹¶·âÏ¢È¯¤«¤é£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¾¡Íø¡£½à·è¾¡¡Ê£±£¸Æü¡¢·´»³¡Ë¤Ç¤ÏÄÔÍÛÂÀ¤È¤Î·ãÆÍ¤¬·èÄê¤·¡Ö¤ªÁ°¤Ï´é¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ê£ÃÍ¥¾¡¼Ô¤Ï£´·î£¶ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬´ûÄêÏ©Àþ¡£¤·¤«¤·¼«¿È¤ÎÊÝ»ý¤¹¤ë£Î£Å£Ö£Å£Ò²¦ºÂ¤¬¸½¾õ¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤È¶¯ÊÛ¤¹¤ë£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡¢µÕ¤ËÆâÆ£¤òÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨·â¤Ä¤È¤¤¤¦Ðþ´ßÉÔÂ½¡Ê¤´¤¦¤¬¤ó¤Õ¤½¤ó¡Ë¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»°Æü²ñ¤ï¤¶¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬£Å£Ö£É£Ì¤È¤¤¤¦ÃË¤À¡£¡Ö¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤âºÇ¶á¤Þ¤ÇÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¡©¡¡¤É¤¦¤»²¶¤ËÉé¤±¤ëÆâÆ£¤¬»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½²¶¤Î²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Á¤Þ¤¦¡£Î¾¹ñ¤Ç¤ªÁ°¤Î¥Ù¥ë¥È¡¢²¶¤Ë¾ùÅÏ¤·¤í¡×¤È¡¢ËÉ±Ò¤Ä¤¤¤Ç¤Ë£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦ºÂ¤â¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆâÆ£¤ß¤Æ¤¨¤Ê¥Á¥ó¥±¤Ê£°ÅÀ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬´¬¤¤¤Æ¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¤¢¤Î¥Ù¥ë¥È¤â¸«¤ë¤«¤é¤Ë¼Ùµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£²¶¤¬¼Ùµ¤Ê§¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤¾¡©¡×¤È¹ë¸ì¡££Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢£±·î¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿Á°²¦¼Ô¥¿¥Þ¡¦¥È¥ó¥¬¤Î¡Ö¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¡×¤È¾Î¤·¤Æ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤âà°Å¹õ²½á¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔÆÏ¤ÀéËü¤ÊÍ½¹ð¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Öº£Ç¯¤ÏºÇÄã¤Î¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤ÇËë¤ò³«¤±¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¶¤Ë¤Ïµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£ÆâÆ£¡¢¤ªÁ°¤¬Î¾¹ñ¤Ç²¶¤ËÉé¤±¤¿¤é¡¢¶âÎØºÝ¤¢¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤Âç¹ç¾§¤Ï¶Ø»ß¤À¡£¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ó¤Ê¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Í¤¨¡×
¡¡ÆâÆ£¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Ç¡¦¥Ï¡¦¥Ý¥ó¡ª¡×Âç¹ç¾§¤Î¶Ø»ßÎá¤Þ¤Ç°ìÊýÅª¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡££Å£Ö£É£Ì¤Ï£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¸å¡¢ÆâÆ£¤ÎÂç¹ç¾§ÁË»ß¤ËÆ°¤¯¤â¼ºÇÔ¡£¤½¤ÎÅö¤Æ¤Ä¤±¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤ÍýÉÔ¿Ô¤«¤ÄÃ»ÍíÅª¤ÊÍ×µá¤À¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ìº£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÍðÆþÀïË¡¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¤Ä¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜÅªÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤ÌÃË¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£Î£Ê£Ã¤òÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£