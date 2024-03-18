A・マドリーvsバルセロナ スタメン発表
[3.17 ラ・リーガ第29節](ワンダ・メトロポリターノ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 15 ステファン・サビッチ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 16 ナウエル・モリーナ
MF 24 パブロ・バリオス
FW 14 マルコス・ジョレンテ
FW 17 ロドリゴ・リケルメ
FW 19 アルバロ・モラタ
控え
GK 1 ホラチウ・モルドヴァン
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 4 ガブリエル・パウリスタ
MF 6 コケ
MF 8 サウール・ニゲス
MF 18 アーサー・フェルメーレン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 9 メンフィス・デパイ
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 Pau Cubarsí
DF 39 Héctor Fort
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 セルジ・ロベルト
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 14 ジョアン・フェリックス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 17 マルコス・アロンソ
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
FW 19 ヴィトール・ロッキ
FW 27 ラミネ・ヤマル
FW 38 マルク・ギウ
監督
シャビ・エルナンデス
※29:00開始
<出場メンバー>
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 15 ステファン・サビッチ
DF 20 アクセル・ビツェル
DF 23 ヘイニウド・マンダーバ
MF 5 ロドリゴ・デ・パウル
MF 12 サムエウ・リーノ
MF 16 ナウエル・モリーナ
MF 24 パブロ・バリオス
FW 14 マルコス・ジョレンテ
FW 17 ロドリゴ・リケルメ
控え
GK 1 ホラチウ・モルドヴァン
GK 31 アントニオ・ゴミス
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 4 ガブリエル・パウリスタ
MF 6 コケ
MF 8 サウール・ニゲス
MF 18 アーサー・フェルメーレン
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 9 メンフィス・デパイ
FW 10 アンヘル・コレア
監督
ディエゴ・シメオネ
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 33 Pau Cubarsí
DF 39 Héctor Fort
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 セルジ・ロベルト
MF 22 イルカイ・ギュンドアン
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 11 ラフィーニャ
FW 14 ジョアン・フェリックス
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 17 マルコス・アロンソ
MF 18 オリオル・ロメウ
MF 30 Marc Casadó
FW 19 ヴィトール・ロッキ
FW 27 ラミネ・ヤマル
FW 38 マルク・ギウ
監督
シャビ・エルナンデス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります