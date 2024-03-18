[3.17 ラ・リーガ第29節](ワンダ・メトロポリターノ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 15 ステファン・サビッチ

DF 20 アクセル・ビツェル

DF 23 ヘイニウド・マンダーバ

MF 5 ロドリゴ・デ・パウル

MF 12 サムエウ・リーノ

MF 16 ナウエル・モリーナ

MF 24 パブロ・バリオス

FW 14 マルコス・ジョレンテ

FW 17 ロドリゴ・リケルメ

FW 19 アルバロ・モラタ

控え

GK 1 ホラチウ・モルドヴァン

GK 31 アントニオ・ゴミス

DF 3 セサル・アスピリクエタ

DF 4 ガブリエル・パウリスタ

MF 6 コケ

MF 8 サウール・ニゲス

MF 18 アーサー・フェルメーレン

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 9 メンフィス・デパイ

FW 10 アンヘル・コレア

監督

ディエゴ・シメオネ

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 33 Pau Cubarsí

DF 39 Héctor Fort

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 20 セルジ・ロベルト

MF 22 イルカイ・ギュンドアン

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 11 ラフィーニャ

FW 14 ジョアン・フェリックス

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 17 マルコス・アロンソ

MF 18 オリオル・ロメウ

MF 30 Marc Casadó

FW 19 ヴィトール・ロッキ

FW 27 ラミネ・ヤマル

FW 38 マルク・ギウ

監督

シャビ・エルナンデス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります