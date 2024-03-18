18日午前3時50分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の東金市、山武市、長南町、千葉花見川区、千葉稲毛区、千葉若葉区、千葉緑区、成田市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、それに栄町、東京都の東京江東区と東京板橋区、神奈川県の横浜神奈川区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

東金市 山武市 長南町

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉緑区 成田市 市原市

八千代市 鎌ケ谷市 印西市

白井市 栄町



□東京都

東京江東区 東京板橋区



□神奈川県

横浜神奈川区

■震度1

□千葉県

茂原市 香取市 大網白里市

多古町 九十九里町 芝山町

横芝光町 一宮町 白子町

長柄町 千葉中央区 千葉美浜区

市川市 船橋市 野田市

千葉佐倉市 習志野市 柏市

我孫子市 浦安市 四街道市

八街市 富里市 酒々井町

館山市 木更津市 勝浦市

君津市 富津市 南房総市

いすみ市 大多喜町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京品川区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市

調布市 町田市 国分寺市

西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜港北区 横浜港南区 横浜旭区

横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区

川崎中原区 川崎宮前区 横須賀市

平塚市 茅ヶ崎市 三浦市

大和市 相模原緑区 相模原中央区

相模原南区 小田原市 厚木市

南足柄市 箱根町 湯河原町

愛川町 清川村



□茨城県

笠間市 土浦市 石岡市

龍ケ崎市 取手市 牛久市

つくば市 茨城鹿嶋市 守谷市

筑西市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 つくばみらい市

美浦村 阿見町 河内町

利根町



□栃木県

益子町



□埼玉県

加須市 久喜市 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 春日部市

草加市 越谷市 蕨市

戸田市 和光市 八潮市

富士見市 三郷市 吉川市

宮代町



□山梨県

富士河口湖町



□静岡県

東伊豆町 富士宮市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。