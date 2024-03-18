【なだれ注意報】北海道・芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前2時53分に、なだれ注意報を芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市などに発表（雪崩注意報）
石狩、空知、後志地方では風雪や電線等への着雪に、空知地方では大雪やなだれに、石狩、後志地方では高波に、後志地方では落雷に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■芦別市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■滝川市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■砂川市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■歌志内市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■深川市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■奈井江町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■上砂川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■浦臼町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■新十津川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■秩父別町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■雨竜町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■北竜町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒
■沼田町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて警戒