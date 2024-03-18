滝沢秀明氏（41）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演する初のコンサート「to HEROes〜TOBE 1st Super Live〜」最終公演が17日、東京ドームで行われた。4日間で計22万人を動員。観客への撮影許可や世界生配信なども実施し、グローバル展開を見据えたステージとなった。

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▽セットリスト

1 CRUISIN'／IMP.

2 SWITCHing／IMP.

3 JOKER／北山宏光

4 乱心−RANSHIN−／北山宏光

5 BOY／三宅健

6 Ready To Dance／三宅健

7 FUJI／Number_i

8 CANDY／wink first

9 FLOW／IMP.

10 Got It／IMP.

11 IMP.／IMP.

12 SHAKE ME UP／IMP.

13 ROCKIN' PARTY／IMP.

14 赤い夜に／北山宏光

15 BET／北山宏光

16 THE BEAST／北山宏光

17 NE:O era／北山宏光

18 消えないメロディー／大東立樹

【コラボレーションコーナー（ダンス）】

神宮寺勇太（Number_i）with影山拓也、横原悠毅、鈴木大河、松井奏（IMP.）

平野紫耀（Number_i）

岸優太（Number_i）

三宅健withダンサー

北山宏光with基俊介、椿泰我（IMP.）赤崎港人（TRAINEE）松崎光（wink first）

佐藤新（IMP.）with大東立樹

19 Be on Your side／三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.大東立樹

20 mydoll／三宅健

21 iDOLING／三宅健

22 I'm good／三宅健

23 ジェットコースター／三宅健

24 Blow Your Cover／Number_i

25 Rain or Shine／Number_i

26 Is it me?／Number_i

27 Midnight City／Number_i

28 GOAT／Number_i

【FINALE】

29 CRUISIN'／IMP.

30 乱心−RANSHIN−／北山宏光

31 Ready To Dance／三宅健

32 GOAT／Number_i