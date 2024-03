滝沢秀明氏(41)が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演する初のコンサート「to HEROes〜TOBE 1st Super Live〜」最終公演が17日、東京ドームで行われた。4日間で計22万人を動員。観客への撮影許可や世界生配信なども実施し、グローバル展開を見据えたステージとなった。

◇ ◇ ◇

▽セットリスト

1 CRUISIN'/IMP.

2 SWITCHing/IMP.

3 JOKER/北山宏光

4 乱心−RANSHIN−/北山宏光

5 BOY/三宅健

6 Ready To Dance/三宅健

7 FUJI/Number_i

8 CANDY/wink first

9 FLOW/IMP.

10 Got It/IMP.

11 IMP./IMP.

12 SHAKE ME UP/IMP.

13 ROCKIN' PARTY/IMP.

14 赤い夜に/北山宏光

15 BET/北山宏光

16 THE BEAST/北山宏光

17 NE:O era/北山宏光

18 消えないメロディー/大東立樹

【コラボレーションコーナー(ダンス)】

神宮寺勇太(Number_i)with影山拓也、横原悠毅、鈴木大河、松井奏(IMP.)

平野紫耀(Number_i)

岸優太(Number_i)

三宅健withダンサー

北山宏光with基俊介、椿泰我(IMP.)赤崎港人(TRAINEE)松崎光(wink first)

佐藤新(IMP.)with大東立樹

19 Be on Your side/三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.大東立樹

20 mydoll/三宅健

21 iDOLING/三宅健

22 I'm good/三宅健

23 ジェットコースター/三宅健

24 Blow Your Cover/Number_i

25 Rain or Shine/Number_i

26 Is it me?/Number_i

27 Midnight City/Number_i

28 GOAT/Number_i

【FINALE】

29 CRUISIN'/IMP.

30 乱心−RANSHIN−/北山宏光

31 Ready To Dance/三宅健

32 GOAT/Number_i