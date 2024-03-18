神宮寺勇太がIMP.とコラボダンス ラストは「GOAT」TOBE東京ドーム／セットリスト
滝沢秀明氏（41）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演する初のコンサート「to HEROes〜TOBE 1st Super Live〜」最終公演が17日、東京ドームで行われた。4日間で計22万人を動員。観客への撮影許可や世界生配信なども実施し、グローバル展開を見据えたステージとなった。
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▽セットリスト
1 CRUISIN'／IMP.
2 SWITCHing／IMP.
3 JOKER／北山宏光
4 乱心−RANSHIN−／北山宏光
5 BOY／三宅健
6 Ready To Dance／三宅健
7 FUJI／Number_i
8 CANDY／wink first
9 FLOW／IMP.
10 Got It／IMP.
11 IMP.／IMP.
12 SHAKE ME UP／IMP.
13 ROCKIN' PARTY／IMP.
14 赤い夜に／北山宏光
15 BET／北山宏光
16 THE BEAST／北山宏光
17 NE:O era／北山宏光
18 消えないメロディー／大東立樹
【コラボレーションコーナー（ダンス）】
神宮寺勇太（Number_i）with影山拓也、横原悠毅、鈴木大河、松井奏（IMP.）
平野紫耀（Number_i）
岸優太（Number_i）
三宅健withダンサー
北山宏光with基俊介、椿泰我（IMP.）赤崎港人（TRAINEE）松崎光（wink first）
佐藤新（IMP.）with大東立樹
19 Be on Your side／三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.大東立樹
20 mydoll／三宅健
21 iDOLING／三宅健
22 I'm good／三宅健
23 ジェットコースター／三宅健
24 Blow Your Cover／Number_i
25 Rain or Shine／Number_i
26 Is it me?／Number_i
27 Midnight City／Number_i
28 GOAT／Number_i
【FINALE】
29 CRUISIN'／IMP.
30 乱心−RANSHIN−／北山宏光
31 Ready To Dance／三宅健
32 GOAT／Number_i