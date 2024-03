滝沢秀明氏率いる芸能事務所・TOBEの所属全アーティストが集結する初のコンサート『to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜』(読み:トゥヒーローズ トゥービー ファースト スーパーライブ)の最終日公演が17日、東京ドームで開催された。同公演は、14日から17日までの4日間にわたって全4公演を東京ドームで開催。三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹のほか、TRAINEE(研修生)が出演。計22万人を動員した。最終日公演は、Prime Videoにて世界配信された。タイトルには、この時代に生きる全員が「主役」であり、全員が「HERO」になれるように、という意味が込められている。

「TOBEファミリー」がバトンをつないでいくかたちでパフォーマンスした。Number_i作詞曲「Be on Your Side」は、全員で思いを込めて歌唱。会場のペンライトと一体となり、会場を温かい空気で包み込んだ。ステージ終了後には、それぞれが花道に散り、時間の許す限りファンサービスをする場面も。IMP.の佐藤新は「僕たちは皆さんにとってのヒーローになれましたか?そう言ってくれる皆のことが、僕たちTOBEファミリーは大好きだよ」と思いを届けた。北山は「感謝の気持ち、世界にも届いているでしょうか」と呼びかけ。そして「僕たちとしては新たな一歩を踏み出したわけですが、ここで、もう1歩目の発表をしたいなと」と切り出し、三宅、北山、Number_i、IMP.が6月13日から23日にかけて東京・有明アリーナで単独公演をすることを発表した。発表に歓声が上がると、三宅は「次はもっと近くで会えるということだ!」とにっこり。さらに、今回の公演が26日からプライムビデオでアーカイブ配信されることも発表されると、北山は「近くで会える。何度も見られる」、三宅は「またみんなにすぐ会えちゃう。最高のやつだね!最高でしょ!」と喜んだ。最後に、1組ずつあいさつをしてステージを去ることに。大東は「ありがとうございました。幸せな時間でした。もっとかっこいい男になります」と宣言。佐藤は「本日はありがとうございました。最高の景色をありがとうございました」と感謝し、北山は「皆さん本日は本当にありがとうございました。また楽しい時間を一緒にすごしましょう」「日々皆さまのおかげでございます。ありがとうございます。僕たちもまた進んでいきますので、皆さんの明日が僕たちのエンターテインメントで少しでも幸せになれますように」と願いを込めた。そして、三宅は「皆さん本日はありがとうございましたみんなに会えて本当によかったです。また会いましょう」と投げキス。Number_iは声をそろえて「ありがとうございました!俺たちがNumber_iでした!」と一礼。平野紫耀は恒例となっている「死ぬなよ!」というメッセージを伝え、最後にステージを去った。【単独公演日程】■三宅健6月22、23日■北山宏光6月15、16日■Number_i6月18、19、20日■IMP.6月13、14日【セットリスト】overtureCRUISIN’(IMP.)SWICHing(IMP.)JOKER(北山宏光)乱心-RANSHIN-(北山宏光)BOY(三宅健)Ready To Dance(三宅健)FUJI(Number_i)TRAINEE(研修生)紹介キャンディ(wink first)ダンスパート(大東立樹、TRAINEE)FLOW(IMP.)I Got It(IMP.)IMP. (IMP.)SHAKE ME UP(IMP.)ROCKIN' PARTY(IMP.)赤い夜に(北山宏光)BET(北山宏光)THE BEAST(北山宏光)NE:O era(※O=ギリシャ文字の第21字「ファイ」)(北山宏光)消えないメロディー(大東立樹)コラボレーションコーナーBe on Your Side(三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、大東立樹)MC(北山宏光、IMP.)my doll(三宅健)iDOLING(三宅健)I’m good(三宅健)ジェットコースター(三宅健)Blow Your Cover(Number_i)Rain or Shine(Number_i)Is it me?(Number_i)Midnight City(Number_i)GOAT(Number_i)CRUISIN’(IMP.)乱心-RANSHIN-(北山宏光)Ready To Dance(三宅健)GOAT(Number_i)