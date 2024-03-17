サッカーJ2リーグ第4節の10試合が、16日（土）、17日（日）に開催。

前節首位のファジアーノ岡山は、終了間際のゴールで藤枝MYFCに勝利。開幕4試合で3勝1分と絶好のスタートを切っています。前節敗戦のヴァンフォーレ甲府と清水エスパルスは、勝利を飾り連敗阻止。こちらも開幕4試合で3勝と結果を残しています。

いわきFCは、ロアッソ熊本相手に敵地で6ゴールを奪う大勝で5位に浮上。昨季J1だった横浜FCは、栃木SCに敗れ今季初黒星を喫しています。

開幕から3連敗中だった徳島ヴォルティスは、水戸ホーリーホックに後半アディショナルタイム6分に勝ち越しで今季初勝利。ザスパ群馬（2分2敗）、藤枝MYFC（1分3敗）の2チームは、開幕4試合で勝利をつかめていない状況です。

【J2第4節結果】

◆秋田 0−0 仙台（ソユースタジアム）

◆甲府 1−0 山形（NDソフトスタジアム山形）

得点【甲府】ピーター ウタカ（後半15分）

◆徳島 2−1 水戸（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【徳島】渡大生（前半9分）、オウンゴール（後半45分+6分）【水戸】甲田英將（後半9分）

◆栃木 1−0 横浜FC（カンセキスタジアムとちぎ）

得点【栃木】小堀空（前半35分)

◆愛媛 1−0 群馬（正田醤油スタジアム群馬）

得点【愛媛】深澤佑太（前半17分）

◆清水 2−0 大分（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】宮本 航汰（前半26分）、山原怜音（後半28分）

◆岡山 1−0 藤枝（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【岡山】田中雄大（後半45分+2分）

◆鹿児島 4−2 千葉（白波スタジアム）

得点【鹿児島】藤本憲明（前半21分、前半25分）、米澤令衣（前半29分）、西堂久俊（後半34分）【千葉】小森飛絢（前半10分）、呉屋大翔（後半31分）

◆いわき 6−0 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【いわき】照山颯人（前半9分、後半25分）、近藤慶一（前半28分）、谷村海那（後半5分）、山口大輝（後半30分）、有馬幸太郎（後半35分）

◆長崎 1−0 山口（維新みらいふスタジアム）得点【長崎】マテウス ジェズス（前半32分）