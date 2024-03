山玲奈起用！日本損害保険協会｢2024年度防火ポスター｣

一般社団法人 日本損害保険協会は、女優の山粼 玲奈(やまさき れな)さんをポスターモデルに起用して、2024年度防火ポスターを20万枚作成しました。

日本損害保険協会「2024年度防火ポスター」

今後、総務省消防庁の協力のもと、全国の消防署や役所などの公共機関等に、2024年4月から翌年3月まで掲出し、防火意識の高揚を図ります。

また、同ポスターに記載する防火標語は、後援をいただいている総務省消防庁と協力の上、「守りたい 未来があるから 火の用心」に決定しました。

本標語は2024年度の「全国統一防火標語」として住宅防火対策等に活用されます。

同協会では、社会の安心・安全に貢献するため、今後も防火・防災に係る啓発活動に取り組むとのことです。

■ 全国統一防火標語

守りたい 未来があるから 火の用心

■ 山粼 玲奈さんのプロフィール

・2007年1月28日生まれ(17歳)、愛媛県出身。

・小学4年生から愛媛県松山市などの市民ミュージカルに参加。

2018年に受けた「アニー」オーディションで主役の座をつかむ。

・2020年12月第44回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて、グランプリを獲得。

・主な出演にミュージカル『アニー』(アニー役)、ミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター〜北斗の拳』(リン役)、ミュージカル『聲の形』(西宮硝子役)、映画「劇場版 おいしい給食 卒業」(学級委員長・皆川佐和子役)、音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」(夢咲いぶき役)など。

・ブロードウェイミュージカル「ピーター・パン」の11代目ピーター・パンとして、2023年夏に引き続き、2024年夏も出演予定。

<山粼 玲奈さんからのコメント>

今回、憧れの諸先輩方が務めている防火ポスターに出演できることになり、嬉しさと同時に身の引き締まる思いでもあります。

「火」は私たちの生活にとって欠かせないものです。

自分の身を守るためにも安全に使っていくことが必要だと思います。

豊かな未来を作っていくためにも、身近な「火」を上手に扱っていきましょう!

