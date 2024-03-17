【阪神大賞典】テーオーロイヤルが5馬身差圧勝

3月17日、阪神競馬場で行われた11R・阪神大賞典（G2・4歳上オープン・芝3000m）は、菱田裕二騎乗の2番人気、テーオーロイヤル（牡6・栗東・岡田稲男）が快勝した。5馬身差の2着に6番人気のワープスピード（牡5・美浦・高木登）、3着に1番人気のブローザホーン（牡5・栗東・吉岡辰弥）が入った。勝ちタイムは3:06.8（稍重）。

3番人気で池添謙一騎乗、サヴォーナ（牡4・栗東・中竹和也）は、6着敗退。

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重賞3勝目

菱田裕二騎乗の2番人気、テーオーロイヤルが力の違いを見せた。レースでは折り合い良く好位3番手インでロスなく追走すると、直線でもラチ沿いをスルスルと抜け出し、終わってみれば2着以下に5馬身差の圧勝。天皇賞・春へ向けて視界良好だ。このレースの1着馬には天皇賞・春（4月28日・京都・G1・芝3200m）への優先出走権が与えられる。

テーオーロイヤル 17戦7勝

（牡6・栗東・岡田稲男）

父：リオンディーズ

母：メイショウオウヒ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：小笹公也

生産者：三嶋牧場

【全着順】

1着 テーオーロイヤル 菱田裕二

2着 ワープスピード 川田将雅

3着 ブローザホーン 菅原明良

4着 プリュムドール 和田竜二

5着 ゴールデンスナップ 浜中俊

6着 サヴォーナ 池添謙一

7着 ディープボンド 岩田望来

8着 メイショウブレゲ 酒井学

9着 ジャンカズマ 小沢大仁

10着 ショウナンバシット M.デムーロ

11着 シルヴァーソニック 武豊

12着 ディアスティマ B.ムルザバエフ

13着 ユーキャンスマイル 荻野琢真

14着 アンタンスルフレ 岡部誠

15着 ゼーゲン 松若風馬