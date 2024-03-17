17日、阪神競馬場で行われた第72回阪神大賞典(4歳上・GII・芝3000m)は、道中は好位を追走、直線で先頭に立って後続を突き放した菱田裕二騎手騎乗の2番人気テーオーロイヤル(牡6、栗東・岡田稲男厩舎)が、6番人気ワープスピード(牡5、美浦・高木登厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは3分06秒8(稍重)。

さらにクビ差の3着に1番人気ブローザホーン(牡5、栗東・吉岡辰弥厩舎)が入った。なお、3番人気サヴォーナ(牡4、栗東・中竹和也厩舎)は6着に終わった。

勝ったテーオーロイヤルは、父リオンディーズ、母メイショウオウヒ、その父マンハッタンカフェという血統。前走のダイヤモンドSに続く重賞連勝を飾った。また、本馬はこの勝利で天皇賞(春)の優先出走権を獲得した。

【勝ち馬プロフィール】

◆テーオーロイヤル(牡6)

騎手:菱田裕二

厩舎:栗東・岡田稲男

父:リオンディーズ

母:メイショウオウヒ

母父:マンハッタンカフェ

馬主:小笹公也

生産者:三嶋牧場

【全着順】

1着 テーオーロイヤル 2人気

2着 ワープスピード 6人気

3着 ブローザホーン 1人気

4着 プリュムドール 7人気

5着 ゴールデンスナップ 8人気

6着 サヴォーナ 3人気

7着 ディープボンド 5人気

8着 メイショウブレゲ 10人気

9着 ジャンカズマ 13人気

10着 ショウナンバシット 11人気

11着 シルヴァーソニック 4人気

12着 ディアスティマ 9人気

13着 ユーキャンスマイル 12人気

14着 アンタンスルフレ 14人気

15着 ゼーゲン 15人気