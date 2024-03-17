17日、中山競馬場で行われた千葉ステークス(4歳上・オープン・ダ1200m)は、スタート一息で道中は後方、直線で馬群の間を上手く抜けて差し切った津村明秀騎手騎乗の6番人気ケイアイロベージ(セ6、栗東・野中賢二厩舎)が、中団から脚を伸ばした9番人気メズメライザー(セ5、栗東・千田輝彦厩舎)に1.1/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒2(良)。

さらにハナ差の3着に4番人気パウオレ(牝5、美浦・嘉藤貴行厩舎)が入った。なお、1番人気クロジシジョー(牡5、栗東・岡田稲男厩舎)は4着に、2番人気オメガシンフォニー(牝4、美浦・大和田成厩舎)は5着に、3番人気ドンアミティエ(牡4、栗東・今野貞一厩舎)は6着に終わった。

勝ったケイアイロベージは、父ヘニーヒューズ、母ケイアイベローナ、その父クロフネという血統。キャリア初の1200m戦でオープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆ケイアイロベージ(セ6)

騎手:津村明秀

厩舎:栗東・野中賢二

父:ヘニーヒューズ

母:ケイアイベローナ

母父:クロフネ

馬主:ケイアイスタリオン

生産者:佐竹学

【全着順】

1着 ケイアイロベージ 6人気

2着 メズメライザー 9人気

3着 パウオレ 4人気

4着 クロジシジョー 1人気

5着 オメガシンフォニー 2人気

6着 ドンアミティエ 3人気

7着 オセアダイナスティ 16人気

8着 デュアリスト 8人気

9着 オーロラテソーロ 12人気

10着 ジャスパーゴールド 14人気

11着 アーバンイェーガー 13人気

12着 タイセイアベニール 15人気

13着 イスラアネーロ 7人気

14着 チェイスザドリーム 5人気

15着 ハコダテブショウ 11人気

16着 アビッグチア 10人気