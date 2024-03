■「あたたかく、人間味あふれる、それでいて神である狼の崇高さも出せるように優しくかつ洋々と草原に響き渡るように歌いました」(Hana Hope)Hana Hopeの新曲「旅のゆくえ」が4月1日より放送が始まるTV アニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』のオープニングテーマに決定した。これは3月17日TOHO シネマズ池袋・TOHO シネマズ新宿・TOHO シネマズ梅田にて開催された第 1 話~第 4 話の先行上映会にて解禁されたもの。オープニングテーマ「旅のゆくえ」について、Hana Hopeは、“歴史ある作品とご一緒できることが、素直にうれしかったです。主人公と過ごすホロが狼の化身であり、普通なら恐れられる存在ですが、実はかわいらしく、楽しく明るい少女です。なので暖かく、人間味あふれる、それでいて神である狼の崇高さも出せるように優しくかつ洋々と草原に響き渡るように歌いました。”とコメントしている。3月20日にはceroのフロントマン高城晶平(「高」は、はしごだかが正式表記)が作詞・作曲を手掛けたデジタルシングル「Rain Or Shine」 のリリースも控えており、あらたな発表が続くHana Hope。3月21日19時には「旅のゆくえ」を使用した『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』本予告映像の公開も決定し、OPテーマのリリースにも期待が高まる。楽曲の発売情報などは後日アナウンスされる。■Hana Hope コメントオープニングテーマを担当されると決まった時の感想を教えてください。歴史ある作品とご一緒できることが、素直にうれしかったです。物語のオープニングなので、内容にワクワク感が出るように頑張ろうと思いました。『狼と香辛料』の原作・シナリオなどを読んだ感想をお聞かせください。ヨーロッパ中世の広大な草原と小さな村、自然に囲まれたとても平和な田園風景が目の前に浮かんできました。風が駆け抜けていくのさえ感じられました。主人公のロレンスとホロのロードトリップの中で起きる様々な出来事が面白く、どんどん次のエピソードが見たくなりました。曲名や楽曲に込めた想いを教えてください。主人公と過ごすホロが狼の化身であり、普通なら恐れられる存在ですが、実はかわいらしく、楽しく明るい少女です。なので温かく、人間味あふれる、それでいて神である狼の崇高さも出せるように優しくかつ洋々と草原に響き渡るように歌いました。アニメを楽しみにしている方にメッセージをお願いします。ぜひオープニングの歌から気分を盛り上げてください。歌の題名でもある「旅のゆくえ」を期待しながら、楽しんで観てください。尻尾や耳を付けて観ると一層盛り上がるかもしれません!リリース情報2024.3.20 ON SALEDIGITAL SINGLE「Rain Or Shine」作品情報テレビ東京『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』4月1日25:30よりテレ東ほかにて放送(C)2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』公式サイトhttps://spice-and-wolf.com/Hana Hope OFFICIAL SITEhttps://lit.link/hanahope